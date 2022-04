Ranskan vaalitulos ratkesi: Macron vei 58,5 prosenttia äänistä, Le Pen 41,5 prosenttia

Ranskan presidentinvaalien toisen kierroksen äänet on laskettu.

Toiselle kaudelle äänestetty istuva presidentti Emmanuel Macron vei lopulta noin 58,5 prosenttia äänistä, kun hänet haastanut Marine Le Pen jäi noin 41,5 prosenttiin, kertoo maan sisäministeriö verkkosivuillaan.

Voitto oli tiukempi kuin viime vaaleissa, jolloin Macron peittosi Le Penin toisella kierroksella 66,1 prosentin äänisaaliilla.

Macron on ensimmäinen Ranskan presidentti kahteen vuosikymmeneen, joka on onnistunut varmistamaan itselleen jatkokauden.

https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html

STT

Kuvat: