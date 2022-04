Rantasen tähdittämä Colorado ja Laineen Columbus kohtaavat Tampereella

Suomessa pelataan tulevalla kaudella ensimmäistä kertaa NHL-otteluita sitten marraskuun 2018, kun Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche kohtaavat kahdesti Tampereen uudessa areenassa. Otteluiden pelipäivät ovat 4. ja 5. marraskuuta.

Aiemmat Suomessa pelatut NHL-ottelut ovat olleet Helsingissä. Viime kerralla Florida Panthers ja Winnipeg Jets kohtasivat kahdesti Helsingissä.

Coloradon ja Columbuksen pelit Tampereella ovat osa laajempaa NHL Global Series -kokonaisuutta, jossa otteluita tuodaan Eurooppaan.

NHL-joukkueista runkosarjan pelejä Euroopassa pelaavat ensi kaudella myös Nashville Predators ja San Jose Sharks, jotka ovat lokakuussa kahdesti vastakkain Prahassa. Kyseessä ovat Nashvillen ja San Josen ensi kauden avausottelut.

Nashville ja San Jose pelaavat lisäksi näytösottelut harjoitusleiriensä päätteeksi. Nashville kohtaa Bernissä sveitsiläisseura SC Bernin ja San Jose Berliinissä saksalaisseura Eisbären Berlinin.

Rantanen pelaa komeaa kautta

Coloradossa pelaavat suomalaisista pistetykki Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen. Columbusta edustavat maalipyssy Patrik Laine ja maalivahti Joonas Korpisalo. Columbuksen GM on Jarmo Kekäläinen.

Rantanen on kerännyt tällä kaudella 73 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 36+55=91. Rantanen on rohmunnut tällä kaudella suomalaisista eniten pisteitä NHL:ssä. Lehkosen tilastot näyttävät 69 ottelusta lukemaa 17+19=36.

Laine on pelannut tällä kaudella piste per peli -tahtia, sillä hän on saalistanut 56 ottelussaan saldon 26+30=56. Loukkaantumisista kärsinyt Korpisalo on saanut tällä kaudella tililleen 22 NHL-peliä.

Colorado on ollut tällä kaudella NHL:n kärkijoukkueita ja on yksi suurimmista mestarisuosikeista. Columbus jää pudotuspelien ulkopuolelle.

Laineen, Lehkosen ja Korpisalon sopimukset ovat katkolla tämän kauden jälkeen. Rantasen sopimus jatkuu, joten ainakin hänet nähtäneen ilman loukkaantumista Tampereella.

Euroopassa on pelattu vuosien saatossa yhteensä 28 runkosarjan NHL-ottelua kahdeksalla eri kaudella.

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: