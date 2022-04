Raportti: Hiili yhä ykkösuhka maailman ilmastotavoitteille

Hiili on yhä ykkösuhka maailmanlaajuisille ilmastotavoitteille, kertoo tiistaina julkistettu raportti.

Hiili on ilmaston lämpenemistä eniten aiheuttava fossiilinen polttoaine ja se aiheutti vuonna 2021 ennätykselliset hiilidioksidipäästöt, vaikka raportin mukaan rakenteilla olevien hiilivoimaloiden lukumäärä väheni saman vuoden aikana.

Sen jälkeen kun Pariisin ilmastosopimus allekirjoitettiin 2015, rakenteilla tai valmisteilla olevien hiilivoimaloiden kapasiteetti on pudonnut selvästi. Lisäksi hiilivoimaloita suunnittelee vain ennätysalhainen 34 maan joukko, kun tammikuussa 2021 hiilivoimalan rakentamista suunnitteli 41 maata.

Hiilivoimaloiden maailmanlaajuinen tuontatomäärä kuitenkin kasvoi 18 gigawatilla vuonna 2021.

Valtaosa uusista hiilivoimaloista on otettu käyttöön Kiinassa, joka on luvannut lopettaa uusien hiilivoimaloiden rahoituksen muissa maissa.

– Kiinassa suunnitelmia uusien hiilivoimaloiden rakentamisesta julkistetaan edelleen, sanoo raportin kirjoittajiin kuuluva Lauri Myllyvirta.

Raportin mukaan uusien hiilivoimaloiden rakentaminen on ilmastonmuutoksen kannalta kestämätöntä. YK:n mukaan olemassa olevista hiilivoimaloista tulisi myös luopua mahdollisimman nopealla aikataululla.

Maailmassa oli yli 2 400 hiilivoimalaa, joiden tuotantokapasiteetti on 2 100 gigawattia.

Kiina on luvannut olla hiilivapaa vuoteen 2060 mennessä. Yhdysvalloissa toimet hiilen käytön suitsimiseksi ovat raportin mukaan hidastuneet, ja käytöstä poistetun hiilikapasiteetin määrä laski jo toisena vuonna peräkkäin.

