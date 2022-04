Rautalankaa sähkökitaroin – Provinssissa ensi viikolla Sähkökitara soikoon -konsertti

Kaikkien alojen asiantuntija Wikipedia kertoo, että rautalankamusiikki on alun perin 1960-luvun instrumentaalimusiikkia, jota esitetään neljän soittajan voimin: kahdella sähkökitaralla (soolo- ja komppikitara), sähköbassolla sekä rummuilla. Rautalankamusiikki voi sisältää myös muita soittimia sekä laulua. Nimi tulee sähkökitaran kielistä.

Teatteri Provinssissa järjestetään perjantaina 8. huhtikuuta Sähkökitara soikoon -konsertti, jossa kuullaan kahta, vain tätä tilaisuutta varten koottua kokoonpanoa: Sähkökitara Unioni ja Pekka Helin Vintage Kvartetti. Kokoonpanoja yhdistävänä tekijänä on konsertin isä ja molemmissa kokoonpanoissa soittava muusikko Juha Rislakki Muurlasta.

Rislakin ja Pekka Helinin välille syntyy heti kättelyn jälkeen niin sanottua musiikillista erimielisyyttä, kun heiltä kysyy suhdetta rautalankamusiikkiin. Rislakki ei haluaisi käyttää lainkaan rautalanka-nimitystä, sillä hänelle tyyli on sähkökitaramusiikkia. Helinille käy sanaksi rautalanka ja hän tietää kertoa, että Englannissa tästä instrumentaalirockista on jopa käytetty suomalaista rautalanka-nimeä.

– Se kuulostaa britin korvissa jotenkin karulta, rautaiselta, hän naurahtaa.

Yhteisymmärrys säilyy ja tulevasta konsertista päästään sopuun! Se on kuitenkin totta, että tästä alunperin The Shadowsin ja kaltaisten yhtyeiden musiikista on käytetty rautalanka-nimitystä vain Suomessa. Vastaavaa käännöstä on löydy muista kielistä.

Idean konsertista sai Juha Rislakki, joka mietti Kari Tapion muistokonsertissa Provinssissa, että konsertin kaltaista kitaravetoista musiikkia voisi esittää uudelleen ja uudesta näkökulmasta. Rislakin tuntien lajiksi valikoitui luonnollisesti 60-lukulainen sähkökitaramusiikki.

Konsertissa kuullaan kaksi noin tunnin mittaista settiä. Avaussetin hoitaa Sähkökitara Unioni, jossa ovat mukana Janne Hammaren – rummut, Vesa Leppämäki – basso, Vesa Suominen – komppikitara ja Juha Rislakki – soolokitara. Musiikkina kuullaan instrumentaalikappaleita Apachesta Tennessee-valssin kautta Letkajenkkaan ja Vain muutaman dollarin tähden -melodiaan. Sähkökitara Unioni on tavallaan jatketta Juha Rislakin viimekesäiselle Surf Riders -projektille.

Väliajan jälkeen lavan valtaa Pekka Helinin johtama Vintage Kvartetti, jossa bassoa soittavan ja laulavan Helinin lisäksi vaikuttavat Karri Kerkelä rummuissa, Ykä Putkinen soolokitarassa ja Juha Rislakki komppikitarassa. Kvartetin ohjelmistossa on enimmäkseen suomeksi laulettua evergreen-musiikkia Frank Sinatrasta Lasse Mårtensonin kautta Timo Jämseniin. Kappaleista mainittakoon Kotihipat ja Laiskotellen. Sinatralta Helin on valinnut ohjelmistoon 1960-luvun alkua hyvin kuvaavan mainion laulun: It was a very good year.

Rislakki ja Helin ovat vahvasti yhtä mieltä tulevasta konsertista: luvassa on erittäin hyvä ilta sähkökitara/rautalankamusiikin parissa.

Salonseutulaisille Juha Rislakki on perin tuttu muusikko, mutta Karhulassa syntynyt vuonna 1951 syntynyt ja ammattimuusikkona vuodesta 1969 soittanut Pekka Helin on valtakunnallisesti tunnetumpi.

Helin on sanojensa mukaan työmies, joka on osallistunut liki kaikkeen. Paikallisten ravintola- ja rockyhtyeiden jälkeen Helsinkiin 1970-luvun puolivälissä muuttanut basisti-laulaja on vaikuttanut muun muassa Kirkan, Riki Sorsan, Kassu Halosen, Vesa Aaltosen ja Juha Björnisen bändeissä. Hän on toiminut Pop/rockmuusikot ry:n puheenjohtajana ja Suomen Muusikkojen liitossa varapuheenjohtajana. Lisäksi Helin on ollut tv-kapellimestarina ja orkesterinjohtajana. Vuonna 2011 hän sai taiteilijaeläkkeen.

Sähkökitara soikoon -konsertti Teatteri Provinssissa perjantaina 8.4. klo 19.