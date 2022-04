Rengasrumban volyymit kaakkoon – hintoihin tulossa roima korotus syksyksi

Kevät harvemmin yllättää autoilijat ensilumen lailla, mutta vuoden 2022 lämpimimpien päivien saavuttua lumi katoaa varjoisiltakin kujilta silmissä ja renkaanvaihtosesonki on kerralla räjähtänyt kuumaksi.

– Viime viikolla oli jo merkkejä, että kohta lähtee. Ja tällä viikolla varauskirjat ovat viimeistään täyttyneet, sanoo KA-Rengas Oy:n Henri Uotila Salon Ollikkalassa.

Jos tiistaina olisi tehnyt varauksen, irtoaikoja olisi löytynyt vielä ensi viikon tiistaille. Uotila kertoo, että keskiviikosta alkaen tarjolla on enemmän aikoja myös ilman ajanvarausta lisätyövoiman ansiosta.

– Lakiuudistus on tasannut renkaidenvaihtoaikoja ja kiireisintä sesonkia, mutta hyvin moni vaihtaa yhä totutusti pääsiäisviikon jälkeen, Uotila sanoo.

Kumikorjaamo Niemelä & Niemelässä todetaan myös kevätsesongin käynnistyneen toden teolla tällä viikolla.

– Aamusta iltaan vaihdetaan, niin paljon kuin miehet jaksavat, Kai Niemelä sanoo.

Niemelän mukaan tänä vuonna kevät on keskiarvoon nähden myöhässä, mutta vuodet vaihtelevat. KA-Renkaan Uotila muistelee, että 3–4 vuotta sitten vaihdettiin renkaita kiivaaseen tahtiin vielä pitkälle toukokuulle.

Niemelä & Niemelässä ja KA-Renkaassakin töitä tehdään sekä ajanvarauksella että jonottamalla. Kai Niemelä sanoo, että tämä kevät eroaa viime keväästä myöhemmyytensä lisäksi toisessakin asiassa:

– Viime vuonna oli paljon enemmän ajanvarauksia, koronan takia.

Ajanvarauksella renkaanvaihtorumbasta selviää huippusesonginkin aikana parissakymmenessä minuutissa, ilman varausta odotusaika saattaa liikkeestä ja kellonajasta riippuen olla tunti tai tunteja.

Jukka Alestalo on saanut alleen Kumikorjaamo Niemelä & Niemelältä autoonsa uudet kesärenkaat ennalta suunnitellun aikataulun ja ajanvarauksen myötä.

– Oli vähän reissua, siksi vasta nyt vaihdetaan. Ja vanhat kesärenkaat oli ajettu loppuun, Alestalo toteaa.

Alestaloa voi hyvällä syyllä kutsua vakioasiakkaaksi: hän kertoo käyneensä Kumikorjaamolla nelisenkymmentä vuotta hoitamassa autojensa rengasasioita.

Uutiset tulevasta talvirengaspulasta eivät kosketa ainakaan vielä tänä vuonna Alestaloa.

– Tarkastin, että pintaa riittää vielä ensi talveksi.

Kai Niemelä sanoo, että Venäjän pakotteet eivät juuri näy tämän sesongin kesärengastarjonnassa. Tosin tiettyjen merkkien ja mallien tilaamisen kohdalla tilanne on jo nyt hankaloitunut.

Talvirenkaiden suhteen tilanne voi olla eri.

– Hinnat ovat nousussa koko ajan, maahantuojat hakevat nyt eurooppalaisia rengastehtaita, mutta niistä ei ole apua ensi syksyksi, Niemelä sanoo.

KA-Renkaan Henri Uotila arvelee, että kesärengassesonki pärjätään varaston ja tilausten avulla, mutta talvirenkaiden saatavuus mietityttää.

– Siitä voi tulla ongelma.

Renkaiden hinnat ovat jo nousseet tänä vuonna jo kymmenisen prosenttia, mutta alalla ennustetaan huomattavia lisäkorotuksia vielä ennen syksyä.

Renkaat tulevat Venäjältä ja Kiinasta

Autonrengasliiton mukaan Suomessa myydään vuodessa noin 3,3 miljoonaa henkilöauton rengasta.

Venäjän osuus tästä on tuntuva. Tullin mukaan Venäjältä tuotiin viime vuonna Suomeen 1,9 miljoonaa eri valmistajan rengasta henkilöautoihin. Venäjän osuus oli Ylen uutisen mukaan 58 prosenttia. Kiinasta tuotavien renkaiden määrä nousi viime vuonna 1,4 miljoonaan eli oli 42 prosenttia.

Nyt kiinalaisrenkaiden osuuden ennakoidaan kasvavan huomattavasti.

Suomalainen rengasvalmistaja Nokian Renkaat pyrkii siirtämään tuotantoaan Venäjältä Suomeen ja Yhdysvaltoihin. Tulevaisuudessa Pohjoismaissa myytävät renkaat valmistetaan Nokialla ja Yhdysvalloissa myytävät renkaat USA:n Daytonassa sekä Nokialla.

Viime vuonna Venäjä muodosti noin viidenneksen Nokian Renkaiden liikevaihdosta ja noin 80 prosenttia yhtiön henkilöautonrenkaista valmistettiin Venäjällä.