Renkaiden vaihtoa ei kannata vielä kiirehtiä – alkuviikolle moneksi päiväksi koleaa ja huono ajokeli

Talvirenkaiden pois vaihtamisessa ei kannata kiirehtiä, sillä ensi viikolla on luvassa useiksi päiviksi huono ajokeli suureen osaan Suomea lumisateiden vuoksi. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia mahdollisesti huonosta liikennesäästä ainakin maanantaiksi, tiistaiksi ja keskiviikoksi.

Viikonloppuna vielä sunnuntaina lämpömittarit nousevat eteläisessä Suomessa jokusen asteen plussan puolelle, mutta sen jälkeen jäädään nollan tienoille tai sen alapuolelle.

– Talvinen sää saa jatkoa. Lämpötila on alkuviikosta niinkin selvästi kuin viitisen astetta ajankohdalle tyypillisten päivälämpötilojen alapuolella, kertoi päivystävä meteorologi Juha Jantunen STT:lle.

Tiistaina ajokelivaroitus valtaosassa maata

Maanantaina saataneen Jantusen mukaan uutta lunta eteläisessä ja keskisessä Suomessa 5-10 senttiä, maan itäosassa jopa 15 senttiä. Varoitus huonosta liikennesäästä on annettu maanantaille linjalle Keski-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan sekä kaikkiin maakuntiin niistä etelään.

Myös tiistaina saadaan lumisadetta, lunta kertyy Jantusen mukaan sinä päivänä eniten alueelle maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaalle asti. Ajokelivaroitus on annettu tiistaiksi koko Suomeen paitsi Varsinais-Suomeen, Ahvenanmaalle sekä Lapin keski- ja pohjoisosiin.

– Keskiviikoksi lumisateet näyttäisivät tuoreimpien tietojen mukaan siirtyvän pohjoisemmaksi. Lunta on tulossa silloin lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, meteorologi täydensi.

Jantusen mukaan ajokelivaroitus siirtynee sekin keskiviikkona pohjoisemmaksi kuin mihin sitä oli ennakoitu lauantain aamupäivänä annetussa varoituskartassa. Varovaisesti on syytä kaasutella keskiviikkona todennäköisesti ainakin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Ensi viikon loppupuolen mahdollisia kelivaroituksia Ilmatieteen laitos ei ollut kirjannut nettisivuilleen vielä lauantaina.

