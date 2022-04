Ruandan kansanmurhan ennustanut Genocide Watchin johtaja STT:lle: Muslimien kansanmurhan riski Intiassa on todellinen

Intian suurimman osavaltion Uttar Pradeshin maaliskuussa päättyneissä vaaleissa hindunationalistien ylivalta heikkeni hieman BJP-puolueen menettäessä yli 50 paikkaa osavaltion 403-paikkaisessa parlamentissa. Intiaa hallitseva puolue turvasi silti ykköspaikkansa 41,3 prosentilla äänistä.

Hindunationalistien vallan jatkuminen on huono uutinen Intian vähemmistöille, sillä BJP:n aseman vahvistuessa viharikokset ja väkivalta erityisesti muslimeita kohtaan on lisääntynyt, ja radikaaleimmat hindunationalistit kannustavat intialaisia avoimesti kansanmurhaan muslimeita vastaan.

Kansanmurhan varoitusmerkit ovat selvästi ilmassa Intiassa, varoittaa Ruandan kansanmurhan aikoinaan ennustanut Genocide Watch -järjestön johtaja, tohtori Gregory H. Stanton.

– Kansanmurhan riski Intiassa on kasvanut merkittävästi pääministeri (Narendra) Modin BJP-puolueen noustua valtaan vuonna 2014, arvioi Stanton STT:lle sähköpostitse.

Stanton tunnetaan Ruandan kansanmurhan ennustamisesta vuosia ennen sen tapahtumista. Vuonna 1994 keskiafrikkalaisen maan hutuväestön ääriryhmät tappoivat jopa 800 000 tutsivähemmistön jäsentä sekä maltillista hutua.

Modilla taustaa väkivallan suvaitsemisesta

Intian pääministeri Modi on ollut jäsen RSS:ssä, hindunationalistien ääriryhmässä. Samaiseen järjestöön kuului aikoinaan myös Nathuram Godse, joka murhasi Intian itsenäisyyskampanjan johtohahmon Mahatma Gandhin vuonna 1948.

Hindunationalistien Hindutva-aatesuuntaa edustavan pääministerin taustaa ovat synkentäneet myös vuonna 2002 Gujaratin osavaltiossa tapahtuneet muslimeihin kohdistuneet joukkosurmat. Modi johti tuolloin osavaltiota. Hänen on epäilty määränneen poliiseita olemaan puuttumatta väkivaltaisuuksiin.

Modin on pelätty myös pääministerinä katsovan väkivaltaisuuksia läpi sormiensa.

– Viime aikoina Hindutvan kannattajilta on kuultu avointa muslimien kansanmurhaan yllyttämistä. Pahamaineisin esimerkki on Haridwarin joulukuun 2021 kokous, johon osallistui useita BJP-puolueen edustajia, Stanton kertoo.

Kokouksessa äärilaidan hindunationalistit kehottivat hinduja tarttumaan aseisiin ja surmaamaan muslimeita.

Stantonin mukaan BJP-puolue on suoraan vastuussa muslimivastaisen vihan lietsonnasta, sillä se on käyttänyt hyväkseen vanhoja intialaisia pelkoja noustakseen valtaan. Tässä puoluetta on auttanut kansainvälisesti nousussa ollut islamofobia, jota kasvoi äärijärjestö Isisin ja sitä ennen terroristijärjestö al-Qaidan myötä.

– Intiaan on kohdistunut islamistiterroristien hyökkäyksiä. Hindut ovat myös pitkään pelänneet, että islam ja kristinusko pyrkivät käännyttämään hinduja, Stanton sanoo.

BJP-puolueen kannattajat ovat väittäneet, että väkivalta on molemminpuolista ja myös muslimit hyökkäävät hinduja vastaan. Vaikka islamistisia väkivallantekoja onkin nähty jonkin verran, on Genocide Watchin mukaan silti aivan selvää, kuka on päävastuussa Intiassa nähdystä väkivallasta.

– Intiassa vallitsevan islamofobian vuoksi suurin osa väkivallasta on hindujen muslimeihin sekä kristittyihin kohdistamaa.

Assam ja Kashmir vaaran vyöhykettä

Genocide Watchin mukaan erityisen suuren kansanmurhariskin aluetta Intiassa ovat tällä hetkellä Assamin osavaltio ja Intian hallussa oleva Kashmir. Assamissa ja muualla Intiassa asuu miljoonia bengalimuslimeita, jotka pakenivat Bangladeshin kansanmurhaa Intiaan vuonna 1971, sekä heidän jälkeläisiään.

Tähän vähemmistöön kohdistui Intian uusi kansalaisuuslaki, joka vaati maan asukkaita todistamaan, että he tai heidän vanhempansa asuivat Intiassa ennen vuotta 1971. Ne, jotka eivät voineet tällaista todistaa, luokiteltiin ulkomaalaisiksi ja mahdollisesti karkotettaviksi. Assamissa näin kävi arviolta kahdelle miljoonalle ihmiselle, kertoi New York Times.

– Tämä rinnastuu siihen, mitä Myanmar teki rohingyoille: ensiksi viedään kansalaisuus, sitten karkotetaan ja sen jälkeen tehdään kansanmurha, Stanton kirjoittaa.

Yhdysvaltojen mukaan Myanmarin asevoimat ovat syyllistyneet rohingya-vähemmistön kansanmurhaan viime vuosina, kertoo BBC.

Intian hallinnoima Jammu ja Kashmir on maan ainoa muslimienemmistöinen osavaltio. Alueella oli pitkään autonominen asema, eivätkä muut kuin paikalliset voineet ostaa sieltä maata, mutta Modin kaudella sekä alueen autonomia että maanostorajoitus on purettu. Alue oli tiukassa sulkutilassa vuosina 2019-21, ja tuhansia otettiin kiinni virkavallan kampanjassa, jota Intia puolusti levottomuuksien ennaltaehkäisynä.

Kashmirin alue on kiisteltyä aluetta Intian ja muslimimaa Pakistanin välillä, ja maat ovat käyneet alueesta useita sotia. Myös separatistimieliala alueella on voimissaan, ja esimerkiksi 90-luvulla Intia lähetti paikalle 600 000 sotilasta nujertamaan muslimien kansannousua. Jos tällainen toistuu, on kansanmurhan riski suuri, varoittaa Genocide Watch.

– Jos muslimit nousevat vastarintaan sortoaan vastaan Kashmirissa, Intian armeija saattaa surmata tuhansia kashmirilaisia muslimeita, Stanton varoittaa.

Kansanmurhariskit kytkeytyvät toisiinsa molemmin puolin rajaa. Pakistanin hindujen ja muiden vähemmistöjen kansanmurhariskin noususta on siitäkin havaittu merkkejä, Genocide Watch kertoo.

– Jos kansanmurhamaista väkivaltaa kohdistuu hinduja vastaan Pakistanissa, se voi laukaista kansanmurhamaisia muslimien joukkomurhia Intiassa.

Intiaa tulisi kohdistaa kansainvälistä painetta, järjestö sanoo

Stantonin mukaan mahdollinen kansanmurha Intiassa toteutuisi todennäköisesti peri-intialaiseen tapaan väkijoukkojen harjoittamana massaväkivaltana. Vaikka tappajat olisivatkin siviilejä, kansainvälisen yhteisön pitäisi tässä tilanteessa kohdistaa vastatoimia Intian hallitukseen, Stanton sanoo. Tästä pitäisi antaa varoitus jo ennaltaehkäisevästi.

– Hallitusten ja diplomaattien tulisi sanoa selkeästi pääministeri Modille ja BJP:n hallitukselle, että jos Intiassa alkaa kansanmurha, vaikka sen tekijänä todennäköisesti olisivat järjestäytyneet väkijoukot eivätkä valtion viranomaiset, kauppasuhteisiin Intian kanssa kohdistettaisiin pakotteita.

Stantonin mukaan Intian päättäjiä pitäisi myös varoittaa, että heihin kohdistetaan henkilökohtaisia pakotteita, jos heillä on mitään yhteyttä kansanmurhaan tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Intian suhteita länsimaihin varjostaa se, että maa on kieltäytynyt tuomitsemasta selvästi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Intian asevoimat ovat pitkään olleet riippuvaisia Venäjän kauppaamista aseista.

YK:n istunnoissa Intia on pidättäytynyt äänestämästä Ukrainan sotaan liittyvistä päätöslauselmista.

Lassi Lapintie

STT

