Ruotsidemokraatit käänsi kantansa Nato-myönteiseksi, sosiaalidemokraatit aloittavat puolueessa oman turvallisuuspoliittisen keskustelunsa

Ruotsidemokraatit näyttää vihreää valoa Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Puolueen hallitus oli maanantaina koolla lyhyellä varoitusajalla sen jälkeen kun puheenjohtaja Jimmie Åkesson kertoi viikonloppuna muuttaneensa kantaansa.

Puoluehallitus asettui Åkessonin kannalle, jonka mukaan Ruotsin pitää hakea Naton jäsenyyttä, jos Suomikin päättää niin tehdä. Puoluehallitus antoi käytännössä puolueen johdolle valtuudet tukea tällaisessa tilanteessa jäsenyyshakemuksen jättämistä.

Ruotsidemokraatit on aiemmin suhtautunut varauksellisesti jäsenyyteen Natossa. Samoin on tehnyt johtava hallituspuolue sosiaalidemokraatit, joka ilmoitti maanantaina aloittavansa välittömästi oman ”turvallisuuspoliittisen keskustelunsa”.

Sosiaalidemokraattien tarkoituksena on päivittää muuttuneessa tilanteessa analyysi, jonka pohjalta puoluekokous päätyi viime marraskuussa vastustamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Puoluesihteeri Tobias Baudinin mukaan uudelleenarviointi tapahtuu ”pikaisesti” ja sen on määrä olla valmis ennen kesää. Sen jälkeen puoluehallitus päättää, onko sosiaalidemokraattien syytä muuttaa turvallisuuspoliittista linjaansa, Baudin kertoi TT:lle.

