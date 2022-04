Ruusuvuori nappasi jälleen selvän voiton Barcelonassa – kolmannella kierroksella vastaan asettuu norjalaistähti Ruud

Suomen Emil Ruusuvuori jatkoi lupaavia massakenttäotteitaan ja eteni Barcelonan ATP500-turnauksen kaksinpelissä kolmannelle kierrokselle. Ruusuvuori kukisti toisen kierroksen ottelussa kazakstanilaisen Aleksandr Bublikin selvin lukemin 6-3, 6-1.

Ottelu kesti 59 minuuttia. Tiistaina Ruusuvuori tarvitsi avauskierroksen ottelussa vajaat kaksi minuuttia vähemmän aikaa, kun Espanjan konkaripelaaja Feliciano Lopez kaatui numeroin 6-0, 6-1.

Maailmanlistalla sijalla 73 oleva Ruusuvuori on kukistanut 24-vuotiaan Bublikin nyt kahdesti urallaan. Kazakstanilainen on ATP-listalla sijalla 33.

Ruusuvuori kohtaa kolmannella kierroksella turnauksessa toiseksi sijoitetun Norjan Casper Ruudin, joka komeilee maailmanlistalla seitsemäntenä. Ruud voitti 23-vuotiaiden pohjoismaalaisten ensimmäisen kohtaamisen vuoden 2020 US Openissa, kun Ruusuvuori joutui luovuttamaan ottelun.

STT

Kuvat: