Saako rahallakaan?

Salossa on päädytty varsin poikkeukselliseen ratkaisuun työntekijöiden pitämiseksi kaupungin palveluksessa. Lastensuojelussa on kroonista pulaa sosiaalityöntekijöistä, ja vaihtuvuus on suurta.

Nyt kaupunki on päättänyt maksaa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon uusille sosiaalityöntekijöille tuntuvia palkanlisiä, joilla pyritään pitämään tekijät kaupungin palveluksessa edes tämän vuoden loppuun asti. Ensi vuoden alusta lastensuojelukin siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvointialueen vastuulle.

Salo on tänä vuonna rekrytoinut tekijöitä sosiaalityöhön ja terveydenhuoltoon myös henkilöstöä vuokraavien yritysten kautta.

Lastensuojeluun tehty ratkaisu on kaupungin oma, ja se koskee vain muutamia työntekijöitä.

Ajankohta päätökselle on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kunta-alalla on auki suuria virka- ja työehtosopimuksia ja työtaisteluita on käynnissä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT selvitti tulevien hyvinvointialueiden sote-henkilöstön palkkaeroja. Selvityksessä ilmenee, että maan eri osien kesken palkoissa on merkittäviä eroja sekä terveydenhuollossa että sosiaalipalveluissa.

Vanhustenhuollossa ja muussa sosiaalihuollossa parhaat palkat löytyvät Helsingistä ja Uudeltamaalta. Perusterveydenhuollossa taas melkein kaikkialla muualla maksetaan parempia palkkoja kuin Helsingissä.

Hyvinvointialueiden sisällä tehtäväkohtaisia palkkoja yhdenmukaistetaan ensi vuodesta lähtien todennäköisesti muutaman vuoden ajan. Harmonisoinnin jälkeenkin voi olla, että naapurialueilla maksetaan samasta työstä hyvinkin erilaista palkkaa. Kuntien välinen kilpailu työntekijöistä siirtyy hyvinvointialueiden väliseksi.

Kevään aikana selviää, mille tasolle kuntien ja hyvinvointialueiden vähimmäispalkat asettuvat. Mikä rahalla on hoidettavissa, pitäisi hoitaa valtakunnallisilla sopimuksilla.

Tilapäiset korotukset ovat tietysti tervetulleita yksittäisille työntekijöille, mutta niillä ei ratkaista henkilöstön saatavuus- ja palkkausongelmia.