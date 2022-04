Sähköautojen latauspisteiden verkosto laajenee – Design Hillin piha-alueella on nyt yksi seudun nopeimmista latausasemista

Vuoteen 2025 mennessä Suomessa on niin paljon sähköautojen latausasemia kuin maassamme niitä tarvitaankin. Näin ennustaa Recharge Finlandin liiketoiminnan kehityspäällikkö Keijo Rouvali.

– Silloin latausasemia on tarpeeksi. Sen jälkeen mietitään vain, laajennetaanko niitä, eli laitetaanko niihin lisää pistokkeita. Paljon riippuu siitä, paljonko Suomeen saadaan sähköautoja myyntiin.

Kysyntää on, sillä sähköautot kiinnostavat kuluttajia nyt enemmän kuin koskaan ennen.

– Näkisin, että sähköautojen myynti tuplaantuu tai jopa triplaantuu tämän vuoden aikana verrattuna viime vuoteen, sanoo Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kirsi Immonen.

Rouvali toteaa, että kysyntää lisää polttoaineen hinnan nousu.

– Sähköautolla ajaminen on edullista. Jos käyttää kotilatausta, 100 kilometriä pystyy ajamaan kolmella eurolla, kun polttomoottoriautolla samaan matkaan menee yli 10 euroa.

Recharge on Pohjoismaiden johtava latauspisteoperaattori, jolla on yli 2 400 latausasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Saloon se on perustanut nyt viidennen latausasemansa, jonka avajaisia vietettiin perjantaina Design Hillin piha-alueella. Se on Rechargen ensimmäinen suurteholatausasema Salossa.

– Tämän vuoden aikana perustamme Saloon vielä ainakin yhden samanlaisen lisää. Etsimme koko ajan uusia kohteita, joissa on riittävästi liikennettä ja hyvät palvelut.

– Meillä on Suomessa toista sataa suurteholatausasemaa. Viime vuoden aikana perustettiin 50–60 uutta, ja tänä vuonna perustetaan suunnilleen saman verran, Rouvali kertoo.

Jatkuvasti kehittyvät suurteholaturit tarjoavat esimerkiksi sadan kilometrin toimintamatkaa jopa viidessä minuutissa.

Design Hillin yrittäjä Tony Pelander toteaa, että sähköautojen latausasema oli Design Hillille luonteva jatkumo, koska taukopaikka pyörii jo vihreällä energialla.

– Uudella latausasemalla on nyt neljä latauspistettä, mutta sitä pystytään laajentamaan helposti, hän kertoo.

Suurteholatausaseman avajaisten yhteydessä järjestettiin sähköautojen koeajotapahtuma, joka jatkuu vielä lauantaina klo 12–15.

Tapahtumassa oli perjantaina mukana 12 eri automerkin edustus. Esittelyssä olivat täyssähköautot merkeiltä Mercedes-Benz, Kia, Volkswagen, Audi, Volvo, Nissan, Polestar, Ford, Hyundai, Peugeot, Maxus ja Tesla.

Kiinalainen Maxus on Suomessa uusi sähköautomerkki. Sen katumaasturin, Euniq 6:n, kävi koeajamassa muun muassa märynummelainen Jouni Helasjärvi.

– Erinomainen ajaa, hän summasi.

Helasjärvelle tämä oli ensimmäinen kerta täyssähköauton ratissa.

– Ajokokemus muistutti automaattivaihteisella polttomoottoriautolla ajamista. Jarruttaminen tapahtui erittäin kevyesti, hän vertaa.

Helasjärvi harkitsee vakavasti sähköauton hankkimista.

– Sähköauto olisi kevyempi käyttää, kun on invalidi, hän toteaa.

Alan ihmisenä Helasjärvi oli myös kiinnostunut näkemään, millaista on kiinalaisen auton kokoonpanojälki.

– Viimeistelyssä on pientä ongelmaa, mutta muuten jälki on erittäin hyvä, hän arvioi.

Maxuksen maahantuojan RSA Suomen jälkimarkkinointipäällikkö Jouni Saarikko kertoo, että uusi merkki on otettu Suomessa vastaan hyvin.

– Sähköautoilijat ovat pioneereja ja ottavat kaiken uuden mielenkiinnolla vastaan. Joillakin voi olla ennakkoluuloja Kiinasta tulevia autoja kohtaan, mutta tämä on ihan Euroopan alueelle valmis auto.

Maxusta on tuotu Suomeen vasta vuoden verran. Ensimmäisen vuoden aikana RSA Suomi sai merkille kymmenen paikallista jälleenmyyjää, ja tämän vuoden aikana tavoitteena on toiset kymmenen. Saloa lähin jälleenmyyjä löytyy Turusta.

– Mielellään ottaisimme edustuksen myös Saloon, sillä Salolla on niin hyvä lokaatio, Saarikko sanoo.

Maxusta valmistaa Kiinan suurin autonvalmistaja Saic Motor. Merkin pääpaino on pakettiautoissa, mutta saatavilla on myös henkilöautoa ja seitsemän hengen tila-autoa.

Auton vahvuuksia ovat Saarikon mukaan design ja erittäin iso tavaratila. Hintalapultaan hän toteaa Maxuksen olevan keskihintainen täyssähköauto. Kaikki varusteet ovat autossa vakiona, joten asiakkaan valittavaksi jää vain väri.

Saarikko mainitsee, että merkin toimitusajat ovat myös melko lyhyitä verrattuna moniin muihin sähköautoihin. Joitakin Maxus-malleja saadaan Norjasta parin viikon toimitusajalla.

– Joillakin merkeillä toimitusajat saattavat olla jopa yli vuoden. Meillä suosituimpien katumaasturimallien toimitusaika menee tällä hetkellä elokuuhun.