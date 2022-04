Saksalaispartiolaiset matkustivat yöjunalla Przemysliin lähelle Ukrainan rajaa – tarkoitus auttaa pakolaisia Puolan partiolaisten kanssa

Joukko saksalaisia partiolaisia matkusti myöhään maanantai-iltana Kaakkois-Puolassa sijaitsevaan Przemyslin kaupunkiin auttamaan Ukrainasta saapuvia pakolaisia. Yöjunan hyttiosastolla partioryhmänsä Deutsche Pfadfinderschaftin kanssa matkustava Marvin Raussen kertoo ryhmän saaneen Puolan partiolaisilta pyynnön tulla auttamaan.

– He kertoivat tarvitsevansa apua, sillä heillä ei ole enää lomia jäljellä, Raussen sanoo STT:lle.

Raussenin mukaan puolalaisten pitää palata töihin ja jatkossa he tekevät avustustyötä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Saksasta taas on määrä tulla Przemysliin joka viikko uusi ryhmä, joka auttaa paikalla maanantaista perjantaihin.

Raussen ja samaan partioryhmään kuuluva Almuth Hilger kertovat, että juna-asemalla tehtävä avustustyö on ruoan ja juoman jakamista ja matkustusohjeiden antamista. Seitsemän saksalaispartiolaisen ryhmä majoittuu läheisessä koulussa.

Kävelymatka Ukrainan rajalta

Przemysl on vaihtoasema Krakovan ja Kiovan yhdistävän junayhteyden välillä. Junaa pääsee vaihtamaan kulkemalla läpi asemarakennuksen, missä kaikilta tarkastetaan passit. Ukrainan rajalle Przemyslistä on lyhyimmillään alle kymmenen kilometriä ja Länsi-Ukrainan Lviviin vajaa sata.

New York Times kirjoitti maaliskuun lopulla, että sodan myötä Przemysl muuttui avustuskoneistoksi. Ravintolat alkoivat tarjota ruokaa pakolaisille, koulujen kuntosalit majoittivat tulijoita ja paikallinen sanomalehti aloitti varainkeruun sodan takia traumatisoituneille lapsille, lehti kertoi.

”Jos joku pyytää apua, silloin teemme parhaamme”

Raussenin ja Hilgerin mukaan matka Puolaan järjestyi reilussa viikossa. Molemmille lähdön syy oli yksinkertainen: pakolaiset tarvitsevat apua.

– Mikseivät kaikki auta? Partiolaisena olen oppinut, että muita pitää auttaa. Sanotaan, että kaikki maailman partiolaiset ovat perhettä ja jos joku pyytää apua, silloin teemme parhaamme, Raussen sanoo.

– Jos kävisi niin, että Saksaan tulisi sota, toivon, että meitä autetaan.

Raussen ja Hilger ovat opiskelijoita, ja joustavat aikataulut mahdollistivat Puolaan lähtemisen. Raussen kertoo opiskelevansa teknikoksi Kasselissa. Hilger opiskelee biolääketiedettä Aachenissa.

– Ne, jotka ovat töissä, voivat etsiä muita keinoja auttaa. Tämä on minun tapani auttaa, Hilger sanoo.

https://www.nytimes.com/2022/03/23/world/asia/ukraine-poland-border-przemysl.html

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: