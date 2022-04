Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee Suomessa – kotimaassaan Steinmeieria on arvosteltu sinisilmäisestä Venäjän myötäilystä

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Steinmeier tapaa Helsingissä presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd.).

Presidentin kanslian mukaan Niinistö ja Steinmeier keskustelevat Suomen ja Saksan kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen.

Ukrainan sota sai Saksan tekemään täyskäännöksen puolustuspolitiikassaan ja lisäämään huomattavasti puolustusmenojaan. Lisäksi Saksa on poikennut koko toisen maailmasodan aikaiselta linjaltaan lähettämällä aseita puolustussotaa käyvään Ukrainaan

Sota on vaikeuttanut huomattavasti Saksan tilannetta, koska maa on erittäin riippuvainen energiantuonnista Venäjältä. Erityisesti tämä koskee maakaasua, jonka osalta jo valmiiksi rakennettu Nord Stream 2 -kaasuputki Venäjältä Saksaan ei aukea kaasutoimituksille.

Varoituksia Venäjästä olisi pitänyt uskoa

Ennen valintaansa liittopresidentiksi Steinmeier toimi muun muassa kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä vuosina 2005-2009 ja 2013-2017 eli Georgian sodan ja Krimin valtauksen aikaan. Vieläkin aiemmin hän toimi sittemmin Gazprom-yhteyksillään maineensa ryvettäneen liittokansleri Gerhard Schröderin kansliapäällikkönä.

Presidenttinä päivänpolitiikasta sivuun siirtynyttä Steinmeieria onkin arvosteltu kotimaassaan sinisilmäisestä Venäjän myötäilystä ja Saksan energiariippuvuuden kasvattamisesta.

Aiemmin tällä viikolla Steinmeier myönsi suoraan ZDF-television haastattelussa erehtyneensä pahemman kerran Venäjän ja Vladimir Putinin suhteen. Esimerkiksi Nord Stream 2 -kaasuputken puolustaminen oli Steinmeierin mukaan ollut selkeä virhe.

– On totta, että meidän olisi pitänyt suhtautua vakavammin itäisen Euroopan kumppaneidemme varoituksiin, erityisesti vuoden 2014 jälkeisenä aikana, Steinmeier sanoi.

Hän kertoi uskoneensa, että Putin pitäisi Venäjän täydellistä taloudellista, poliittista ja moraalista raunioittamista liian korkeana hintana oman ”imperialistisen hulluutensa” toteuttamiselle.

– Siinä erehdyin, kuten moni muukin, Steinmeier totesi.

Presidentin uuden arvion mukaan suhteissa Venäjään ei ole paluuta entiseen ainakaan Putinin ollessa vallassa.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/steinmeier-ukraine-krieg-russland-100.html

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: