Saksassa pidätettiin väkivaltaisten iskujen ja kidnappausten valmistelusta epäiltyjä äärioikeistolaisia

Saksassa on pidätetty neljä äärioikeistolaista, joita epäillään räjähteillä tehtävien iskujen ja muiden väkivallantekojen valmistelusta. Ryhmän jäseniä epäillään myös tunnettujen julkisuuden henkilöiden kidnappausten suunnittelusta. Yhtenä kohteena oli terveysministeri Karl Lauterbach, terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle. Ryhmän kerrotaan vastustaneen hallituksen koronarajoituksia.

Lauterbach kommentoi, että osa koronarajoituksia vastaan protestoivista on muuttunut ”erittäin vaarallisiksi”.

– Pieni vähemmistö on paitsi radikalisoitunut, myös kääntynyt koronarajoitusten vastustamisesta koko valtion ja demokratian epävakauttamiseen, terveysministeri sanoi.

Äärioikeistolaisryhmän päätavoitteena oli viranomaisten mukaan tuhota energiantuotantolaitoksia ja aiheuttaa pitkä kansallisen tason sähkökatko. Äärioikeistolaiset haaveilivat tämän seurauksena puhkeavista sisällissodan olosuhteista ja demokraattisen hallinnon syrjäyttämisestä.

Pidätysten ohella poliisi myös takavarikoi yli kymmenen tuliasetta, joiden joukossa oli Kalashnikov-rynnäkkökivääri. Pidätetyiltä takavarikoitiin myös ammuksia, kultaharkkoja, hopeakolikoita sekä käteistä rahaa. Käteistä ryhmällä oli euroina ja ulkomaiden valuuttana yhteensä noin 19 000 euron edestä.

Saksan koronarajoitusten vastaisiin mielenosoituksiin on pandemian aikana osallistunut kymmeniätuhansia ihmisiä, joiden riveissä on marssinut kirjava joukko muun muassa rokotekriittisiä, uusnatseja sekä äärioikeistolaisen AfD-puolueen kannattajakuntaa.

