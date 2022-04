Salo Golfin kausi alkaa

Salon golfareiden pitkä odotus päättyy. Kausi alkaa loppuviikosta Salo Golfin viheriöillä Urheilupuistossa.

Salo Golfin mukaan myöhäinen kevään tulo on näkynyt myös golfkentällä. Lunta ja jäätä on riittänyt pitkälle huhtikuun puoliväliin asti. Viime vuonna kausi avattiin huomattavasti aikaisimmin, 31. maaliskuuta, ja sitä edellisenä vuonna pystyttiin pelaamaan vuoden jokaisena kuukautena. Tänä vuonna kenttä avataan torstaina 21 päivä, vaikka osa bunkkereista on vielä jäässä.

– Talven aikana jäätä ja lunta poistettiin useaan otteeseen erityisesti viheriöiltä ja nyt jännitetään koska vihreää alkaa näkymään toteaa tiedotteessa Salo Golfin toimitusjohtaja Tomi Paju.

Kauden alussa on viime vuosien tapaan käytössä lyöntimatot.

Kauden ensimmäinen kaikille avoin kilpailu on maanantaina 25. huhtikuuta pelattava Salon ikämestaruuskisa, K-Rauta Passeli Tour. Siinä pelaajan tasoitus on oma ikä vuosina. Ensimmäiselle nollan saavuttaneelle tai alittaneelle on luvassa erikoispalkinto. Kisa koostuu kolmesta osakilpailusta ja huopentuu finaaliin 12. päivä kesäkuuta.