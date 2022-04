Salo IoT Campuksen hoivakodin ikkunasta näkyy Meriniityn ylle

Hoivakodin remontointi Salo IoT Campuksen tiloihin on hyvässä vauhdissa.

Salo IoT Campus remontoi Kampa-rakennukseen noin 1 500 neliön kokoiset hoivakotitilat, jotka Salon kaupunki vuokraa käyttöönsä. Remontti aloitettiin helmikuun lopussa.

– Syyskuun lopussa meidän pitäisi antaa kaupungille tilojen avaimet, ja ainakin vielä olemme pysyneet aikataulussa, vaikka yllätyksiä onkin tullut vastaan, sanoo Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Atte Köykkä.

Entiset Nokian tuotekehityksen toimistotilat muuttuvat pikkuhiljaa ikäihmisten asunnoiksi. Vanhoihin avokonttori- ja neuvottelutiloihin remontoidaan 30 yhden hengen huonetta, kooltaan 20–24 neliötä.

Jokaisen huoneen yhteyteen valmistuvat omat wc-tilat, joissa mahtuu liikkumaan pyörätuolilla. Lisäksi hoivakotiin tulee yleisiä oleskelutiloja, keittiötilat sekä saunatilat.

– Viemäreiden paikat on jo jyrsitty lattiarakenteisiin, ilmastointeja on vedetty ja seinärakenteiden tekeminen on aloitettu, Köykkä esittelee.

Uuden hoivakodin tilat sijaitsevat neljännessä kerroksessa. Asunnot ovat valoisia, sillä jokaisessa on iso ikkuna ja pienempi tuuletusikkuna.

Ikkunasta avautuu näkymä Meriniityn teollisuusalueen ylle: etualalla näkyy parkkipaikkaa ja teollisuushalleja, kaukaisuudessa siintää metsä. Metsää on myös rakennuksen toisella puolella kohoavassa Nakolinnan rinteessä.

– Asukkaat tulevat olemaan suurimmaksi osaksi vuodepotilaita. Vuoteesta katsottuna näkymä ikkunasta on taivasta ja puiden latvoja, Köykkä toteaa.

Hoivakodin sijoittaminen Salo IoT Campukselle on herättänyt ihmisissä ristiriitaisia tunteita. Eniten on arveluttanut sijainti teollisuusalueella ja se, että asukkaat eivät näe ikkunasta luontoa ja pääse ulkoilemaan vehreälle pihalle.

Tämä puute pyritään paikkaamaan suunnitteluratkaisuilla mahdollisimman hyvin. Hoivakodin yhteyteen rakennetaan 28,5 neliön kokoinen katettu parveke ulkoilua varten.

– Siitä tulee helppo ulkoilupaikka, jonne pääsee pyörätuolilla ja jonne saa vietyä jopa sängyn, Köykkä kertoo.

Myös maan kamaralle pääsee ulkoilemaan. Kampa-rakennuksella on oma ulko-ovi, josta on suora kulku hissille ja sitä kautta hoivakodin tiloihin. Ulko-ovi on omassa rauhassaan sisäpihan perällä, eli ulko-oven edestä ei suoraan aukea parkkipaikka. Sisäpihaa aiotaan kehittää viihtyisämmäksi.

– Tähän tulee oleskelualue, jossa on istumapaikkoja ja istutuksia, Köykkä kuvailee.

Salo IoT Campuksen hoivakodin on tarkoitus tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat käyttää hoivayksikköä työ- ja harjoittelupaikkana.

– Esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijat pystyvät toteuttamaan täällä työharjoitteluaan. Oppilaitoksessa katsotaan eduksi, että hoivayksikkö rakennetaan näin lähelle koulua, eli samaan rakennukseen, vain paria kerrosta ylemmäksi, Köykkä toteaa.

Hän toivoo, että uusi hoivakoti vetäisi puoleensa myös terveysalan yritystoimintaa. Kampa-rakennuksessa on nimittäin vielä runsaasti tilaa vuokraamatta.

Köykkä näkee, että yksikön valmistuminen antaa mahdollisuuksia myös hoivakotitoiminnan laajentamiselle.

– Sen jälkeen voimme näyttää, että tällaiset hoivakotitilat pystymme täällä toteuttamaan. Ja neliöitä riittää, eli vastaavanlaisia tiloja voidaan tehdä enemmänkin, niin paljon kuin vain tarvitaan.