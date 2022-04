Pakko se on myöntää: Salohalli ei ole enää Suomen paras palloiluhalli.

24 vuotta titteliä kaikin tuomariäänin pitänyt Pormestarinkadun pyhättö luovuttaa – vihdoin – tittelinsä Joensuun Mehtimäkeen valmistuneelle Motonet Areenalle.

Noin 2 500 katsojaa vetävä areenasta voi käyttää perustellusti sanaa ”moderni”. Katsomot kiertävät koko areenaa ja jokaisesta paikasta on hyvä näkymä kentälle. Katsomot ovat myös riittävän matalia. Ainoa miinus tulee toisen pään katsomosta, jonka alin rivi on jostain syystä yli kymmenen metrin päässä päätyrajasta.

Hallin katosta roikkuu kaksi tulostaulua, kolmas taulu on vaihtopenkkejä vastapäätä. Keneltäkään ei normaalioloissa jää epäselväksi tilanne tai joukkuevirheiden määrä, mutta perjantaina isoissa tulostauluissa oli käynnistymisongelmia pitkin ottelua.

Kaiken kaikkiaan Motonet Areena on sitä mitä Kataja ja koko Korisliiga on totisesti kaivannut. Vain moderneilla halleilla ja sitä kautta saatavilla lisätuloilla Korisliigalla on edes edellytykset päättää pitkä paikallaankelluminen.

Päätös Motonet Areenan rakentamisesta eteni kunnallisessa päätöksentekoprosessissa normaalia nopeammin, koska se ei ollut pelkästään kaupungin rahoittama rakennus.

6 000 neliömetrin hallin alkuperäinen kustannusarvio oli 10,3 miljoonaa euroa, josta paikalliset yrittäjät keräsivät 2,7 miljoonaa. Suurimmalla potilla eli miljoonalla mukaan lähti Broman Group Oy, jonka tunnetuin yhtiö on erikoisliikeketju Motonet. Samalla halli nimettiin ketjun mukaan.

Yrittäjien tuki vauhditti päätöksentekoprosessia, mutta itse rakennusprojekti kunnioitti kunnallisia projekteja ja myöhästyi kuukausikaupalla.

Motonet Areenan piti olla valmis viimeistään tammikuussa 2022. Parketti oli kuitenkin ehtinyt kuivua liikaa ilmanvaihdon ja sääolosuhteiden vuoksi, eikä siirtokatsomoiden teräsrunkoja näkynyt.

Joensuun kaupunki ehti jo tiedottaa, ettei hallia saada käyttökuntoon kevääseen mennessä, mutta niin vaan huhtikuussa kaikki olikin valmista, ja Kataja kaikkien yllätykseksi välierissä.

Yllätyksenä tulleen vihkiäisottelun kunniaksi hallin nimisponsori tarjosi perjantaina uteliaalle koriskansalle ilmaisen sisäänpääsyn. Se houkuttikin paikalle kuitenkin vain 1 636 katsojaa, joista tusinan verran kantoi Vilppaan värejä.

Ison osan ottelusta hallissa kaikuivatkin Vilppaan piskuisen rytmiryhmän laulut, kotiyleisö riehaantui vain koreista.