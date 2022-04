Salon nuorisopalveluiden kesäleirit palaavat koronatauolta

Salon kaupungin nuorisopalveluiden kesäleirit tekevät paluun kolmen vuoden tauon jälkeen.

Leirejä on yhteensä viisi, ja ne järjestetään Salon kaupungin leirikeskuksessa Kemiönsaaressa.

Leirit on tarkoitettu vuosina 2008–2014 syntyneille salolaisille lapsille ja nuorille. Nuorimpien ikäluokkien (2013–2014) leirit kestävät kolme päivää ja vanhempien neljä päivää.

8–9-vuotiaille lapsille järjestetään kaksi leiriä: 6.–8. ja 8.–10. kesäkuuta. 10–12-vuotiaille on myös kaksi leiriä (13.–16. ja 27.–30. kesäkuuta), mutta niistä jälkimmäinen on täynnä. Vanhimmalle ikäluokalle on vain yksi leiri, joka on jo täyteen buukattu.

”Meidän leirimme ovat yleisleirejä, ja ne sopivat täten kaikille.”

Leirien ohjelma koostuu monipuolisesta kesätekemisestä. Luvassa on esimerkiksi uimista, pelejä, kisoja ja kädentaitojen harjaannuttamista.

Salon kaupungin nuorisotyön suunnittelija Maisa Heinonen vakuuttaa, ettei leirille osallistuakseen tarvitse olla esimerkiksi erityisen liikunnallinen.

Hän lisää, että leireillä toimitaan osin työpajamaisesti.

– Nuori voi siis itse valita pelaako esimerkiksi jalkapalloa vai puuhaako jotain muuta.

Leirin vetäjistö koostuu Salon kaupungin nuoriso-ohjaajista. Heinonen vinkkaa, että eritoten nuorimpien leireille on vielä hyvin tilaa.

– Keskimmäisten toiselle leirille on vielä muutama vapaa paikka, hän tietää.

Ilmoittautumiset on tehtävä nettilomakkeella tämän viikon sunnuntaihin mennessä. Leirin hinta sisältää ohjelman, ruokailut, sisämajoituksen ja kuljetuksen Salosta.

Salon kaupungin nuorisopalveluiden kesäleirit 2008–2014 syntyneille salolaisille kesäkuussa Leirisalossa Kemiönsaaressa.