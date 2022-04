Salon risteilyliikenne starttaa 15. kesäkuuta

Ferentes Maritime Oy:n liikennöimät Salon-risteilyt käynnistyvät 15. kesäkuuta.

Turkulaisyritys liikennöi Salossa kahdella aluksella. M/S Karolina vie matkustajat Salon keskustasta Vuohensaareen ja M/S Nordep Vuohensaaresta Mathildedaliin.

Alukset kulkevat sesongin aikana päivittäin aamusta iltaan. Matka keskustasta Vuohensaareen kestää noin 20 minuuttia ja jatkoyhteys Mathildedaliin noin tunnin.

Karolina on aluksista pienempi, ja sen kyytiin mahtuu kerrallaan noin 30 henkilöä. Nordepin maksimikapasiteetti on sata henkilöä. Pidemmällä risteilyllä on mahdollisuus nauttia myös pikkupurtavia ja virvokkeita.

Tarkemmat aikataulut ja risteilyjen hinnasto löytyvät osoitteesta www.salonristeilyt.fi