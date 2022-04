Saloon kolmelle kohteelle avustusta seurantalojen korjauksiin – Koski as. kyläyhdistys ry sai 25 000 euroa

Suomen Kotiseutuliitto on jakanut Saloon kolmelle kohteelle avustusta seurantalojen korjauksiin. Varsinais-Suomessa suurin avustussumma on myönnetty Koski as. kyläyhdistys ry:lle, joka saa 25 000 euroa.

Korjausavustus tulee sille vuonna 1919 rakennetun Vihiniemen Työväentalon vesikaton ja yläpohjan korjaamiseen, katteen uusimiseen sekä saniteettitilojen kunnostukseen.

Vaskion Nuorisoseura ry sai 9 000 euroa ja Angelniemen Kyläyhdistys ry 5 000 euroa.

Varsinais-Suomessa avustuksia saa tänä vuonna kuusi hakijaa, joille myönnettiin yhteensä 71 000 euroa.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Seurantalojen korjausavustus on valtion määräraha, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.