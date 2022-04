SalPa kohtaa ÅIFK:n Suomen cupin 3. kierroksella

Kakkosessa pelaava SalPa kohtaa jalkapallon Suomen cupin 3. kierroksella Kolmosessa pelaavan Åbo IFK:n.

ÅIFK selvisi kolmannelle kierrokselle perjantaina murskaamalla 2. kierroksen ottelussa Vitosessa pelaavan Ruskon Pallon vieraskentällä 10–1.

Cupin sääntöjen mukaan alemmalla sarjatasolla pelaava joukkue saa kotiedun, joten SalPa kohtaa ÅIFK:n vieraskentällä. Ottelu pelattanee ennen 23. huhtikuuta alkavaa Kakkosen kautta.

SalPa ja ÅIFK kohtasivat jo helmikuun lopulla harjoitusottelussa Turussa. Tuolloin ottelu oli maaliton.

ÅIFK:n päävalmentaja toimii Jarkko Tallqvist, joka vei SalPan voiton päähän Kakkosen B-lohkon voitosta kaudella 2017.

Suomen cupin kolmannella kierroksella on mukana 108 joukkuetta, joista 50 on kolmelta korkeimmalta sarjatasolta ja 58 Kolmosesta alaspäin. Veikkausliigasta mukana tässä vaiheessa on kuusi seuraa, loput kuusi tulevat mukaan seuraavilla kierroksilla.

Suomen cup huipentuu 17. syyskuuta Helsingin Olympiastadionilla pelattavaan finaaliin.