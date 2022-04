Samsung arvioi tehneensä ensimmäisellä neljänneksellä 50 prosentin tulosparannuksen

Eteläkorealainen elektroniikkajätti Samsung ennakoi tehneensä roiman tulosparannuksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiö julkaisee tammi-huhtikuun tuloksensa vasta huhtikuun lopussa, mutta arvioi torstaina kasvattaneensa operatiivista liiketulostaan 50,3 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Samsung arvioi operatiiviseksi liiketuloksekseen 14,1 biljoonaa wonia eli noin 10,6 miljardia euroa. Tulos ylittää useimmat asiantuntijoiden ennakko-arviot.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Samsungin tulosta on siivittänyt erityisesti älypuhelinten myynti. Myös toisen yhtiölle tärkeän tuotteen eli muistipiirien kysyntä on ollut odotettua vahvempaa, vaikka niiden hinnat ovatkin laskeneet.

Koronapandemian lisättyä etätyöskentelyä muistipiirien kysyntä on kasvanut voimakkaasti, mikä on johtanut tuotantovaikeuksiin monissa tuotteissa autoista pelikonsoleihin.

