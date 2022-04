Sanna Iljin, Lilli Paasikivi, Mari Palo, Johannes Vatjus – Sydänkesän sävelet tuo huippunimiä Kiskon kirkkoon heinäkuussa

Sydänkesän sävelet palaa tulevana kesänä Kiskoon monipuolisella kattauksella. Nimekästä kaartia edustavat muun muassa sopraano ja pianisti Sanna Iljin, mezzosopraano Lilli Paasikivi, sopraano Mari Palo ja tenori Johannes Vatjus.

Festivaalin aloittaa Kiskon kirkossa konsertti Kaikuja Euroopasta, jonka tähtenä loistaa sopraano Sanna Iljin. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta konserttipianistiksi, mutta on siirtynyt viime vuosina ooppera- ja konserttinäyttämöille. Konsertissa hän esiintyy kahdessa roolissa, sekä pianistina että laulajana.

Iljin hurmasi yleisön viimeksi Kansallisoopperassa Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummituksen Christinen roolissa. Ensi kaudella hän laulaa Taikahuilun pääroolin Paminan. Kiskossa Iljin esittää muun muassa Richard Straussin uskomattoman kauniin laulusarjan.

Kaikuja Euroopasta -konsertin orkesterissa ovat mukana Johannes Piirto (piano), Jan Söderblom (viulu), Jaakko Ilves (viulu), Anna-Riina Jokela (alttoviulu) ja Marko Ylönen (sello).

Sydänkesän toisessa konsertissa estradille astuvat Kuningas ja Diivat eli tenori Johannes Vatjus, sopraano Mari Palo, mezzosopraano Lilli Paasikivi sekä Marko Hilpo Band.

Kansallisoopperan taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven meriitti on laaja. Hän on esiintynyt muun muassa Berliinin, Los Angelesin ja New Yorkin filharmonikoiden solistina ja tehnyt lukuisia keskeisiä rooleja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Mari Palo on vieraillut säännöllisesti kansallisoopperassa, ja esiintynyt muun muassa Norjan kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.

Johannes Vatjus hurmasi Iljinin tapaan yleisöä Kansallisoopperan Oopperan kummituksessa roolisuorituksellaan Ubaldo Piangina sekä Salomen toisena nasaretilaisena. Kolme vuotta sitten hänet kruunattiin Tangomarkkinoilla tangokuninkaaksi, mutta hän on sen jälkeen herättänyt huomiota myös oopperatenorina. Musiikilliseksi “kummisedäkseen” hän on saanut itse kuningasbasso Matti Salmisen.

Kuningas ja Diivat -konsertin ohjelmistossa on oopperaa, operettia, laulelmia ja myös kevyempää musiikkia.

Sydänkesän sävelet -festivaalin järjestää Kisko-Seura yhdessä Lilli Paasikiven kanssa.

Sydänkesän sävelet -festivaalien konsertit Kiskon kirkossa: Kaikuja Euroopasta 1.7. klo 19 sekä Kuningas ja Diivat 3.7. klo 15.