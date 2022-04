Suomen ylin valtiojohto tuomitsee Venäjän raakuudet Ukrainassa ja vaatii sotarikosten selvittämistä

Presidentti Sauli Niinistö tuomitsee Facebookissa julkaisemassaan viestissä Venäjän toimet Ukrainassa ja vaatii sotarikosten selvittämistä.

Niinistön mukaan raportit Venäjän armeijan toimeenpanemista raakuuksista ja siviilien surmaamisesta Ukrainassa ”järkyttävät syvästi”. Butshassa, Irpinissä ja muualla Ukrainassa rikosten kohteeksi joutuneet siviilit ansaitsevat oikeutta, hän kirjoitti.

Niinistön mukaan Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia tutkinnassa.

Useat tahot ovat vaatineet mahdollisten sotarikosten tutkimista Ukrainassa viikonloppuna sen jälkeen, kun venäläisjoukkojen tekemiä julmuuksia paljastui näiden vetäydyttyä Kiovaa ympäröiviltä alueilta.

Raportoitu ”julmia ja raakalaismaisia tekoja”

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on tuominnut venäläisjoukkojen vetäydyttyä paljastuneet raakuudet Ukrainassa ja vaatinut sotarikoksia selvitettäviksi. Marin ilmoitti kannastaan Twitterissä.

Hän sanoi olevansa järkyttynyt ”julmista ja raakalaismaisista teoista, joita on raportoitu venäläisjoukkojen vetäydyttyä Butshan alueelta ja muualta Ukrainasta”. Hän kirjoitti myös, että sotarikokset on tutkittava ja niihin syyllistyneet saatava vastuuseen.

Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien mielivaltaisista teloituksista Kiovan lähistöllä sijaitsevassa Butshan kaupungissa. Kaupungin pormestari kertoi myös, että jopa 280 ihmisen ruumiit on haudattu joukkohautaan kaupungissa.

https://twitter.com/TPKanslia/status/1510605376437297157

https://twitter.com/MarinSanna/status/1510595366483337218

STT

Kuvat: