SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu – Nato-jäsenyyteen ei odotettavissa kantaa

Pääministeripuolue SDP:n sääntömääräinen puoluevaltuusto kokoontuu tänään keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Virallista kantaa Nato-jäsenyyteen ei kuitenkaan ole vielä odotettavissa.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi ennakkoon, että kokoukseen ei ole valmisteltu pohjaesitystä linjauksista. Hänen mukaansa on tarkoitus odottaa, että hallituksen selonteko ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ajankohtaisesta tilanteesta valmistuu ja keskustelu siitä eduskunnassa käynnistyy.

Hallitus valmistelee parhaillaan eduskunnalle annettavaa selontekoa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ajankohtaisesta tilanteesta.

Puoluevaltuusto voi puoluehallituksen esityksestä tarvittaessa päättää SDP:n kannasta Nato-jäsenyyteen. Se on ylin päättävä elin puoluekokousten välillä.

Rönnholmin mukaan puolueen kanta valmistuu niin, että se on käytettävissä kun se päätöksentekoon tarvitaan. Ylimääräinen puoluevaltuusto on mahdollista pitää hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Keskustelu Suomen turvallisuudesta on muuttunut sen jälkeen, kun keskelle Eurooppaa puhkesi sota helmikuun lopussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

STT

Kuvat: