Kymmenessä päivässä ja niihin sisältyneissä neljässä lentopallo-ottelussa voi tapahtua paljon. LP Viestin tapauksessa on alkanut seurahistorian ylivoimaisesti suurin pelillinen ja nyt jo tuloksellinenkin syöksykierre, joka uhkaa viedä himmeimmätkin mitalit joukkueen pelaajilta.

Hämeenlinnan Lentopallokerhon 3–0-vierasvoitto ei perustunut joukkueen hyvyyteen vaan LP Viestin huonouteen.

Salolaiset johtivat välieräsarjaa LP Kangasalaa vastaan vielä otteluvoitoin 2–1. Sen jälkeen joukkue on pelannut 15 erää, joista valtaosassa on menty jyrkkää pelillistä alamäkeä. Viimeinen tilaisuus muutokseen on huomisessa ratkaisevassa pronssiottelussa Salohallissa.

– Molemmat pronssiottelut ovat olleet tasoltaan kaukana siitä, mitä joukkueet pelasivat välierissä, tiivisti LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Lemminkäinen laskee peliesitysten heikentyneen jo ennen mainittua välieräparin johtotilannetta.

– Olemme pelanneet kymmenen pudotuspeliä. Niistä kolme on ollut loistavia, muut peruslentopalloa tai jopa alakanttiin. Runkosarjassa sellaisetkin pelit riittävät voittoihin suurten tasoerojen takia.

Ennen välieriä vierailulle tullut koronavirus on vaikuttanut osaltaan pelaamiseen. Elena Becheva on välierien ja finaalien yhteenlasketussa plusmiinustilastossa synkässä luvussa +2.

Toisaalta koronan piinaamista Iina Andrikopoulou kannatteli keskiviikkona joukkuetta monin paikoin yksin. Hän teki ottelun neljä ja oman joukkueensa viisi peräkkäistä pistettä, kun LP Viesti nousi avauserän 19–23-tilanteesta tasoihin. Sekin erä kääntyi kuitenkin lopulta Hämeenlinnalle viestiläisten omien virheiden takia.

– Meiltä Iina ja Linnea (Kuusela) voivat olla peliinsä tyytyväisiä. Jos aloitusseitsikosta viisi muuta lopettavat pelin vaihtopenkillä, niin ei sen pitäisi voida mennä sillä tavalla. Toisaalta penkiltäkään ei tullut Linneaa lukuun ottamatta juuri apuja, Lemminkäinen puntaroi.

Vastustajilla on oma osansa tuloksiin, mutta juuri nyt LP Viesti tekee huonosti paljon sellaisia asioita, joihin verkon toisella puolella oleva joukkue ei vaikuta millään tavalla. Runkosarjan huippuluokan syöttöjoukkue on sulanut aloitusviivan takana, ja ongelmia riittää myös muissa pallokosketuksissa.

– Ensimmäinen ja toinen kosketus olivat todella luokattomia. Vastaanotto alkoi pelissä todella huonosti. Ja monesti oli ihan sama kuka passasi: aika helpoissakin paikoissa passi meni suoraan vastustajan kenttäpuolelle, Lemminkäinen äimisteli.

Erien alkupuolet ovat olleet välierissä ja pronssiotteluissa erityisen vaikeita. Nytkin LP Viesti päästi Hämeenlinnan sekä ensimmäisessä että toisessa erässä kuuden pisteen päähän ennen kirin alkua.

– Jokaisessa erässä tosiaan annettiin alussa johto, eikä saatu niissä kohdissa omaa varma peliämme kuntoon, Kuusela harmitteli.

Klassikon arvoista pronssiotteluparia tästä ei enää pitkäperjantaina saada. LP Viesti voi edelleen lohduttautua sillä, että kaikesta tämän jutun manaamisestakin huolimatta sillä on edelleen kelpo mahdollisuudet mitaliin. Niin kaukana suvereenista on Hämeenlinnakin omassa pelaamisessaan ollut.

NAISTEN MESTARUUSLIIGAN 2. PRONSSIOTTELU

LP Viesti–Hämeenlinna 0–3 (23–25, 22–25, 20–25)

Otteluvoitot 1–1

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 1/0, Jessica Kosonen 6/-3, Jenni Jantunen 6/+4, Arita Ternava 4/0, Iina Andrikopoulou 23/+16, Kaisa Nyman 6/+3, Saana Virtanen (passari) 0/0, Elena Becheva 1/-2, Linnea Kuusela 7/+5. Liberojen vastaanottoprosentti: Netta Laaksonen vastaanottoprosentti 50.Hämeenlinna: Jenna Ylivainio (passari) 6/+3, Natasa Sevarika 8/+4, Vera Klimovich 5/+5, Bettina Yli-Sissala 14/+13, Yasmine Madsen 8/+4, Nayara Ferreira 9/+4. Libero Tuuli Tuomisen vastaanottoprosentti 44.

Hyökkäysprosentti: 45–43

Vastaanottoprosentti: 46–58

Torjuntapisteet: 5–6

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 5–6/9–5

Tuomarit: Mira Cavén ja Esa Virta

Yleisöä: 492

OHO!

Tasaisista erälukemista huolimatta LP Viesti ei johtanut yhtään erää missään vaiheessa yli yhden pisteen erolla.

3. ja ratkaiseva pronssiottelu pe 15.4. kello 17 Salohallissa.

Ensimmäistä kertaa liberona

Hämeenlinnan Lentopallokerhon päävalmentaja Giovanni Torchio päätti luottaa pelaavan liberon valinnassaan Tuuli Tuomiseen. Tässä kohtaa voinee todeta, että yleispelaaja Tuomiseen.

Kun ykköslibero Emilia Joensalo loukkaantui sunnuntain ottelussa, tuli Tuominen ensimmäistä kertaa liigaurallaan peliin liberopaita päällä.

Vaikka LP Viesti onnistuikin syöttämään neljä ässää hänen kustannuksellaan, suoriutui pelaaja tästä haastavasta tehtävästä kunniakkaasti. Torchio ei tehnyt koko ottelussa yhtään vaihtoa, eli liberon tontilla yleensäkin olevaa Rita Timosta ei kentällä nähty.

– Rehellisesti sanottuna olisin odottanut, että olisi tullut enemmän jotain sekaannustilanteita, mutta meni ihan hyvin, Tuominen kommentoi.

– Koko joukkueen osalta olen tosi ylpeä kaikista pelaajista. Pystyimme pitämään oman vahvan pelimme, eikä annettu Viestille saumaa nousta, hän jatkoi.

Tuominen tavoittelee uransa ensimmäistä mitalia.

– Olen tosi innoissani. Panos on niin erilainen näissä peleissä kuin runkosarjassa, että tämä on ihan mahtavaa, hän vastasi kysymykseen pronssimitalien merkityksestä.