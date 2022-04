Seurakuntaliitos nytkähti ratkaisevasti eteenpäin – Salossa äänestystulos oli selkeä, Martinkoskella hyvin tiukka

Martinkosken seurakunta liittyy Salon seurakuntaan ensi vuoden alusta alkaen, jos mitään yllättävää ei jatkossa tapahdu. Seurakuntaliitos nytkähti ratkaisevasti eteenpäin keskiviikkona, jolloin Salon ja Martinkosken seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuivat tahoillaan.

Molemmissa valtuustoissa äänestettiin liitoksesta. Salossa aloitteen puolesta äänesti 27 jäsentä, vastaan kolme. He olivat Tapani Kaitala, Matti Lähdekorpi ja Simo Vesa.

Martinkoskella äänestystulos oli huomattavasti tiukempi. Liitos sai hyväksynnän äänin 6–5.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsittelee asian 11. toukokuuta ja Kirkkohallituksen täysistunto tekee lopullisen päätöksen liitoksesta 25. toukokuuta.

– Koska liitoksen puolesta on molemmissa valtuustotason päätös, en näe mitään syytä, miksi Kirkkohallitus päättäisi eri tavalla, Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuutettu Kalle Mikkola sanoo.

– Lopullinen päätösvalta on Kirkkohallituksella, mutta päätös on täysin selvä, varsinkin kun tuomiokapituli on ollut asiassa koko ajan aktiivisena, Salon kirkkoherra Timo Hukka toteaa.

Sekä Salossa että Martinkoskella seurakuntaliitos puhutti valtuutettuja.

– Heitä kiinnosti se, miten kalliiksi liitos tulee Salolle. Liitos on kuitenkin parempi tehdä nyt kuin muutaman vuoden päästä, jolloin Martinkoski olisi taloudellisesti entistä heikommassa jamassa, Hukka sanoo.

Tuleeko liitos kalliiksi Salolle?

– Synergiahyödyt ovat sellaiset, että suoraan euroissa laskettuna liitos ei tule millään lailla kalliiksi. Martinkoskella henkilöstöä on liitosta ajatellen jo vähennetty, Hukka sanoo.

– Salolla on hyvä kokemus seurakuntaliitoksista. Uskon, että Martinkoski sulautuu ketterästi meidän organisaatioomme.

Mikkola näkee, että Martinkosken seurakuntalaisille liitoksesta on kokonaisuutena enemmän hyötyä kuin haittaa.

– Onhan se kipeä päätös, kun seurakunnan itsenäinen toiminta loppuu ja se yhdistyy isompaan, Mikkola sanoo.

– Uskon kuitenkin, että seurakunnan toiminta tulee jopa paremmaksi. Itsenäistä seurakuntaa rasitetaan tarpeettomasti suurella määrällä hallinnollista kuormaa, ja liitospäätöksessä turha hallinnollinen kuorma poistuu meiltä ja sulautuu jo olemassa olevaan hallintokuormaan, jota Salo pyörittää.

Miten Martinkosken seurakuntalaiset ottavat liitoksen vastaan?

– Toivottavasti he ymmärtävät, että seurakunnan toiminta on sitä, mitä seurakuntalaiset haluavat. On tärkeää osoittaa omat tarpeensa toiminnasta, Mikkola sanoo.

Martinkosken seurakunta aloitti toimintansa alkuvuodesta 2019, kun Marttilan ja Kosken seurakunnat yhdistyivät. Martinkosken seurakunnassa jäseniä oli tämän vuoden maaliskuussa 3 300, Salon seurakunnassa 37 400.