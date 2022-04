Shanghain sulun aikana raportoitu vain kymmenen koronakuolemaa

Koronasulun alla olevassa Kiinan Shanghaissa on raportoitu tämänhetkisen tartunta-aallon aikana kymmenen koronakuolemaa. Maanantaina kerrottiin kolmesta kuolonuhrista, tiistaina seitsemästä.

Koronasulku 25 miljoonan asukkaan Shanghaissa on kestänyt jo viikkoja, ja tartuntoja on raportoitu sen aikana satojatuhansia.

Kiinan mukaan sen kovan linjan koronapolitiikka on ehkäissyt kuolemantapauksia. Uutistoimisto AFP:n mukaan virallisiin lukuihin on kuitenkin kohdistunut epäilyksiä, sillä suurta osaa Kiinan ikääntyneistä ei ole rokotettu koronaa vastaan.

Sosiaalisesta mediasta on nopeasti poistunut julkaisuja, joissa on väitetty, ettei kuolemia Shanghaissa raportoida.

Paljon rokottamattomia vanhuksia on myös esimerkiksi Hongkongissa. Siellä koronakuolemia on puolestaan raportoitu lähes 9 000 sen jälkeen, kun omikronmuunnos levisi sinne tammikuussa.

STT

Kuvat: