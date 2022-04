Sibelius-viulukilpailu sulkee pois venäläiset osallistujat – Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan pyörsi aiemman päätöksen, jonka mukaan venäläiset olisivat saaneet kilpailla

Sibelius-viulukilpailu on päättänyt evätä venäläistaiteilijoiden osallistumisen tapahtumaan.

Kilpailu käydään Helsingissä toukokuun lopulla, ja siihen on valittu lähes 50 viulistia eri puolilta maailmaa.

Kilpailukomitea on nyt päättänyt, että alun perin mukaan hyväksytyt kaksi venäläisviulistia eivät voi osallistua tapahtumaan.

Syynä ovat Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja viime aikoina paljastuneet raakuudet, toteaa kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Lauri Ratia STT:lle.

– Sodan julmuus ja ne hirveydet, jotka vain kiihtyvää vauhtia tulevat meidän tietoomme, johtavat jyrkkeneviin kantoihin ja mielipiteisiin, voidaanko tällaista osallistumista sallia. Olemme viime yönä ja tänä aamuna päätyneet siihen, että venäläisten kilpailijoiden osallistuminen ei näissä poikkeusoloissa ole mahdollista.

Ratia toteaa, että kilpailun järjestäjillä ei moraalis-eettisesti ole muuta mahdollisuutta kuin toimia näin.

– Haluamme, että kilpailuissa keskitytään viulunsoittoon, ja kaikki kilpailijat, jotka tänne tulevat, voivat sen tehdä täydestä sydämestään, ettei kävisi niin, että kilpailu politisoituisi tai siihen kohdistuisi häiriöitä tai mielenilmaisuja.

Kilpailuun on hyväksytty myös kaksi ukrainalaisviulistia.

Päätös pyörrettiin

Kilpailutoimikunta päätti maaliskuussa, että kaikki kilpailijat arvioidaan taiteellisten ansioitten perusteella riippumatta heidän kotimaastaan. Tällöin esikarsintaraati noudatti Kansainvälisten musiikkikilpailujen maailmanliiton linjausta, jonka mukaan kilpailijoita ei tule sulkea pois kilpailusta kansallisuuden perusteella. Sibelius-kilpailu on maailmanliiton jäsen.

Tilannetta käsiteltiin uudelleen perjantaina, jolloin todettiin, että venäläisten osallistuminen ei ole mahdollista.

– Kilpailun läpivieminen niin, että kilpailijat voivat keskittyä taiteelliseen suoritukseensa, on mahdollista vain, jos venäläiset kilpailijat eivät osallistu kilpailuun tällä kertaa, sanotaan tiedotteessa.

Sibelius-Seura on järjestänyt vuodesta 1965 alkaen kilpailun joka viides vuosi. Aikataulun mukainen tapahtuma jouduttiin siirtämään vuoden 2020 syksyltä koronapandemian vuoksi tälle keväälle. Kisassa on tänä vuonna mukana kolme suomalaista taiteilijaa. Mukaan haki ennätysmäärä nuoria viulisteja.

Pekka Kuusisto voitti kilpailun vuonna 1995. Tämän vuoden kilpailu on järjestyksessään kahdestoista. Järjestäjinä ovat Sibelius-Seura ja Taideylipiston Sibelius-Akatemia.

Mimma Lehtovaara

STT

