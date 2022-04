Siviilejä ei saada evakuoitua Ukrainassa tänäänkään

Ukrainassa ei tänäänkään pystytä evakuoimaan siviilejä, koska Venäjä ei ole suostunut siihen, kertoo Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk. Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen päivä, kun siviilejä varten ei saada avattua humanitaarisia käytäviä.

Venäjä ei varapääministerin mukaan ole suostunut avaamaan humanitaarista käytävää Berdjanskin suuntaan piiritetystä Mariupolin satamakaupungista. Neuvottelut siviilien evakuoimisesta Hersonista ja Harkovasta ovat niin ikään jatkuneet vaikeina ja toistaiseksi tuloksettomina, Vereshtshuk sanoi.

Vereshtshukin mukaan Itä-Ukrainan Donbassin alueen pommitukset ja kranaatti-iskut ovat jatkuneet kiivaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aikaisemmin Telegram-tilillään Venäjän suurhyökkäyksen Donbassin alueelle alkaneen.

– Voimme vahvistaa, että Venäjän joukot ovat aloittaneet taistelun Donbassista, johon he ovat valmistautuneet jo pitkän aikaa. Suuri osa Venäjän armeijasta on nyt keskittynyt tähän hyökkäykseen, Zelenskyi kirjoittaa.

Yhdysvaltojen on määrä pitää tänään videokokous liittolaismaiden kanssa Ukrainan sodasta.

Venäläiskone joutui pitkälle kiertoreitille diplomaatteja hakiessaan

Karkotettuja venäläisiä diplomaatteja Kreikasta ja Espanjasta noutanut venäläinen matkustajakone joutui tekemään huiman kiertomatkan EU:n lentokieltoalueen vuoksi, kertoo lentoliikennettä tarkkaileva FlightRadar24 -sivusto.

– Espanja ja Kreikka myönsivät koneelle poikkeusluvan käyttää ilmatilaansa, mutta muuten kone joutui kiertämään maat, jotka ovat kieltäneet venäläiskoneiden lennot, verkkosivustolla kerrottiin.

Diplomaattien noutamiseksi jouduttiin tekemään ”kiertomatka”, jolle kertyi matkaa pitkälti yli 15 000 kilometriä, mikä on vain hieman vähemmän kuin maailman pisin yhtäjaksoinen lentoreitti Singaporen ja New Yorkin välillä.

Sivusto muistuttaa, että useat muutkin maat ovat karkottaneet venäläisdiplomaatteja vastalauseena Ukrainan sodalle, joten lisää pitkiä lentokierroksia voi olla luvassa.

