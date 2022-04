Siviilejä kehotetaan pakenemaan Itä-Ukrainasta – Zelenskyin mukaan Ukraina aikoo taistella kovaa alueesta, mutta on myös yhä valmis diplomaattiseen ratkaisuun

Siviilit ovat jatkaneet pakoaan Itä-Ukrainasta sen jälkeen, kun yli 50 ihmistä kuoli ja yli 100 haavoittui Kramatorskin rautatieasemalle tehdyssä iskussa perjantaina. Kuolleiden joukossa oli viisi lasta.

Itäisen Lysytshanskin kaupungin pormestari Oleksandr Zaika kehotti asukkaita pakenemaan alueelta niin nopeasti kuin mahdollista.

Viiden ihmisen kerrottiin kuolleen lauantaina Donetskin alueella Venäjän tekemässä iskussa.

Kramatorskista taas yritettiin jatkaa ihmisten evakuointia. Monet evakuoiduista ovat olleet suojassa iskun kohteeksi joutuneen juna-aseman viereisessä rakennuksessa, ja he olivat kokoontuneet paikalliseen kirkkoon evakuointia varten lauantaina.

– Noin 300-400 ihmistä juoksi pakoon tänne iskun jälkeen. Monet olivat traumatisoituneita. Osa heistä meni suojaan kellariin, osa halusi lähteä niin nopeasti kuin mahdollista, kuvasi ukrainalaismies Jevgeny uutistoimisto AFP:lle.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät paikalla jäänteitä ohjuksesta, johon oli kirjoitettu venäjäksi ”lastemme puolesta”.

Zelenskyi: Kukaan ei halua puhua Ukrainaa kiduttaneiden kanssa – maa on kuitenkin valmis etsimään diplomaattista ratkaisua

Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis koviin taisteluihin Itä-Ukrainassa.

– Tästä on tulossa kova taistelu, mutta uskomme tähän taisteluun ja voittoomme. Olemme valmiita taistelemaan, mutta samalla etsimään diplomaattista ratkaisua sotaan, Zelenskyi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Myös uutistoimisto AP:lle lauantaina haastattelun antaneen Zelenskyin mukaan Ukraina on kuitenkin edelleen valmis jatkamaan neuvotteluja Venäjän kanssa, vaikka maa on pommittanut siviilejä ja syyllistynyt useiden eri tahojen mukaan sotarikoksiin ukrainalaisia vastaan.

– Kukaan ei halua puhua sellaisen ihmisen tai ihmisten kanssa, jotka ovat kiduttaneet tätä kansakuntaa. Se on ymmärrettävää. Miehenä, isänä, ymmärrän tämän erittäin hyvin. Mutta emme halua menettää mahdollisuuksia diplomaattiseen ratkaisuun, hän sanoi AP:n mukaan.

Johnson ja Zelenskyi kävelivät Kiovan kaduilla tapaamisensa jälkeen

Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi lauantaina Zelenskyin kasvokkain. Johnsonin ja Zelenskyin tapaaminen järjestettiin Ukrainan pääkaupungissaKiovassa, eikä siitä kerrottu etukäteen julkisuuteen.

Muun muassa Ukrainan puolustusministeriö julkaisi Johnsonista ja Zelenskyistä videon, jossa nämä kävelivät Kiovan kadulla turvamiesten keskellä ja keskustelivat tavallisten ihmisten kanssa.

– Tämä on se, miltä demokratia ja rohkeus näyttävät, puolustusministeriö totesi tviitissään.

Videolla näkyy myös, kun tavalliset ukrainalaiset tervehtivät valtion johtajia.

– Tarvitsemme teitä, huusi muun muassa eräs liikuttunut kiovalainen Johnsonille.

Johnsonin mukaan Ukrainassa on meneillään yksi 2000-luvun suurimmista taisteluista. Britannian pääministerin virka-asunnon Downing Streetin edustaja kertoo Johnsonin ja Zelenskyin keskustelleen Britannian pitkäaikaisesta tuesta Ukrainalle.

Johnsonin kerrotaan myös esitelleen uuden taloudellisen ja sotilaallisen apupaketin sisältöä. Hän lupasi Ukrainalle Britannialta tueksi panssaroituja ajoneuvoja ja meritorjuntaohjuksia.

Johnsonin mukaan Butshan ja muiden ukrainalaiskaupunkien väkivaltaisten tapahtumien paljastuminen on pysyvästi liannut Venäjän presidentin maineen.

Tapaamisen jälkeen Zelenskyi kehotti muita länsimaita seuraamaan Britannian esimerkkiä tarjoamalla Ukrainalle aseapua ja kiristämällä Venäjään kohdistuvia pakotteita.

Uutistoimisto AP:n haastattelussa Zelenskyi totesi myös, että länsimaat eivät ole toimittaneet Ukrainaan vieläkään tarpeeksi aseita. Hänen mukaansa asekuljetukset Euroopasta kuin Yhdysvalloista ovat kuitenkin viime aikoina lisääntyneet.

