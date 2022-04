Somerniemen Musiikkiteatterin lavalla nähdään tulevana kesänä muutaman vuoden tauon jälkeen maalaiskomedia. Luvassa on musiikkiteatterin pitkäaikaisen jäsenen Salla Ojalan käsikirjoittama näytelmä Paremmat päivät, jota siivittää Juha Tapion musiikki.

– Meidän piti esittää tämä näytelmä ensimmäistä kertaa jo vuonna 2020, mutta kaikki tietävät, mitä silloin tapahtui. Viime vuonna taas Somerniemen Musiikkiteatteri täytti 20 vuotta, ja halusimme juhlistaa sitä isolla klassikolla, joten teimme Täällä Pohjantähden alla. Sen jälkeen halusimme lähteä tekemään kevyttä ja hilpeää kesäteatteria, ja Paremmat päivät tuntui siihen juuri sopivalta, kertoo Somerniemen Musiikki- ja Teatteriyhdistyksen sihteeri Silja Salminen.

Paremmat päivät -näytelmässä Somerniemen Musiikkiteatteri marssittaa lavalle lähes 40 harrastajanäyttelijää. Harjoitukset on jo aloitettu Joensuun koululla, ja roolit on jaettu.

– Pääasiassa lavalla nähdään jo aikaisemminkin teatterissamme mukana olleita, mutta joukossa on muutama uusikin kasvo. Se on meille aina tosi kiva juttu, kun mukaan saadaan uusia innokkaita, Salminen sanoo.

Paremmat päivät -näytelmä sijoittuu rauhalliseen maalaismaisemaan ja tarinan keskiössä on Laukkasen talo. Taloa pitää pystyssä eläkeikäinen pariskunta, jolla on kolme aikuista poikaa.

– Heidän äitinsä saa tarpeekseen, että pojat edelleenkin pyörivät kotinurkissa, ja niinpä hän päättää ilmoittaa heidät erilaisiin deittiohjelmiin. Siitä tapahtumat sitten alkavat edetä, Salminen kuvailee.

Syntyy tapahtumaketju, joka totisesti herättää uneliaan maalaiskylän.

– Käsikirjoitukset on jo jaettu näyttelijöille, ja tarina on saanut riemastuttavan vastaanoton. Naurulta ei olla vältytty, Salminen myöntää.

Näytelmän ohjaa salolainen Saija-Reetta Kotirinta, jolle kyseessä on ensimmäinen vierailu Somerniemen Musiikkiteatterissa. Häntä pyydettiin Somerniemelle komedian ohjaajaksi jo kaksi vuotta siten, ja hän oli kiinnostunut.

– Olen asunut kuutisen vuotta Salossa ja tutustunut pikkuhiljaa seudun teatteritoimintaan. Somerniemen Musiikkiteatteri on erottunut edukseen: siellä on tehty kiinnostavia juttuja ja aktiivista some-markkinointia. Sieltä välittyy hyvä energia ja tekemisen meininki, Kotirinta kuvailee.

Myös Parempien päivien näyttelijäporukka saa ohjaajalta kehuja.

– Meillä on aivan ihana joukko, jossa on osallistujia pienistä lapsista eläkeikäisiin, mikä minun mielestäni on rikkaus. Mukana on paitsi hyvin innostuneita, niin myös hyvin taitavia tekijöitä.

Kotirinta lupaa, että Somerniemellä tullaan näkemään hyvän tuulen romanttinen näytelmä, jossa on onnellinen loppu.

– Sellaisia me nyt tässä maailman tilanteessa tarvitsemme. Tarinoita, joissa asiat kääntyvät paremmin päin, ja uskoa siihen, että niin vielä käy. Että mennään kohti parempia päiviä.

Isossa roolissa tulevassa esityksessä ovat Juha Tapion hitit, jotka kuljettavat tarinaa eteenpäin.

– Ei tarvitse kuitenkaan olla Juha Tapio -fani nauttiakseen esityksestä. Ja kappaleet kuullaan ihan omina versioinamme, Kotirinta muistuttaa.

Musiikin osalta harjoittelu käynnistyy huhtikuussa. Harjoituksia vetää Annika Kuntsi, joka johtaa myös esitystä säestävää seitsemän hengen orkesteria.

– Mukana on nuoria soittajia Somerolta ja Jokioisista, Kuntsi kertoo.

Esityksessä kuullaan noin 16 Juha Tapion kappaletta, kuten muun muassa näytelmän nimikappale Paremmat päivät sekä Planeetat, enkelit ja kuu, Kelpaat kelle vaan ja Lapislatsulia.

– Iso hatunnosto Juha Tapiolle, että saimme luvan käyttää hänen musiikkiaan. Hän suhtautui pyyntöömme positiivisesti heti alusta alkaen ja antoi luvan jo vuonna 2020, kun näytelmä ensimmäisen kerran piti esittää, Kuntsi sanoo.

Paremmat päivät -musiikkinäytelmä saa ensi-iltansa 1. heinäkuuta. Yhteensä esityksiä on kahden viikon aikana kymmenen, ja viimeinen niistä nähdään 15. heinäkuuta.

Paremmat päivät -musiikkinäytelmä Somerniemen Musiikkiteatterin näyttämöllä Somerniemellä (Koivulankulmantie 1, Somero) 1.–15. heinäkuuta.