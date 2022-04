Somero suunnittelee Lamminniemeen sote- ja perhekeskusta – hyvinvointikeskuksen aula- ja ruokalatiloihin tulisi asiakas- ja toimistotiloja

Someron kaupunki suunnittelee Lamminniemeen sote- ja perhekeskusta, johon olisi keskitetty perheiden, työikäisten ja ikääntyvien tarvitsemia palveluita.

Someron perusturvajohtaja Marjaana Sorokin huomauttaa, että perusturvalla on paljon akuutteja tilantarpeita.

– Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa on puolestaan tilaa, jota voisi hyödyntää entistä enemmän sote- ja perhekeskuksen käyttöön sekä toimintojen keskittämiseen, Sorokin toteaa.

Lamminniemen hyvinvointikeskuksen aulan, ruokalan ja juhlasalin ottamista muuhun käyttöön selvitetään parhaillaan. Tilat ovat yhteensä noin 600 neliötä.

– Selvitystyö on vasta alussa, mutta emme tarvitse näin suurta juhla- ja ruokalatilaa. Tämä on hoivalaitos, ja koronan myötä olemme joutuneet sulkemaan ruokalan ja juhlasalin ulkopuolisilta. Tämä on varmasti pysyvä tilanne, hyvinvointikeskuksen toimitusjohtaja Mailis Salmi huomauttaa.

Sorokin korostaa, että sote- ja perhekeskuksen perustaminen Lamminniemeen myös turvaisi hyvinvointikeskuksen tulevaisuutta ensi vuoden alussa käynnistyvällä uudella hyvinvointialueella.

– Sote- ja perhekeskuksen avulla hyvinvointikeskuksen vähäisellä käytöllä olevat tilat saataisiin tehokkaaseen käyttöön.

Kaupunki vuokraa jo kesäkuussa kotihoitoa sekä aikuis- ja seniorineuvolaa varten Lamminniemestä tilaa. Aikuis- ja seniorineuvolan vajaan sadan neliön tiloihin siirtyvät palveluohjaaja, seniorihoitaja, geriatri sekä terveydenhoitaja.

– Tämä vapauttaa terveyskeskuksesta tiloja. Myöhemmin tulee harkittavaksi, onko perusturvalla tarvetta vielä Jonkkalalle sen jälkeen, kun erillistä infektiopoliklinikkaa ei tarvita, Sorokin toteaa.

Työikäisten sosiaalipalveluita siirretään Lamminniemeen loppuvuoden aikana, mikäli hyvinvointikeskuksen aulan, salin ja ruokalan tiloja on siihen mennessä saatu remontoitua asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi. Sorokin kertoo, että tällöin puhutaan runsaan 500 neliön tilatarpeista.

– Hyvinvointikeskuksen tiloihin olisi mahdollista tuoda kattava kokonaisuus työikäisten aikuisten palveluita. Tällöin samasta paikasta löytyisi myös TE-keskuksen ja Kelan sivuvastaanotto.

Työntekijöitä siirtyisi uuteen tilaan sosiaalitoimistosta, terveyskeskuksesta ja Jukolasta. Jukolaan jäisi edelleen työpajan käytännön toimintaa ja myymälä.

Perusturva on pyytänyt jo aiemmin Lamminniemestä tiloja perustaakseen sinne perheitä palvelevan perhekeskuksen, mutta keskukselle suunnitellut tilat on tarvittu päivähoidon käyttöön.

– Muutosten myötä niin perhekeskukselle kuin päivähoidolle riittäisi Lamminniemessä tilaa, Sorokin toteaa.

Perhekeskukseen keskitetään ero- ja sovittelupalvelut, parisuhdeneuvonta, kasvatus- ja perheneuvola, nuorisoneuvola sekä lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö.