Somerolaisten auttamishalu saa kiitosta – vastaanottokeskuksen väki toivoo samalla malttia somessa

Somerolle avatun vastaanottokeskuksen henkilökunta antaa kiitosta somerolaisten suurelle halulle auttaa Ukrainasta tulleita.

– Somero on kuuluisa hyvästä yhteishengestään. Tämä yhteisöllisyys näkyy myös siinä, miten Somerolla on autettu Ukrainan sotaa paenneita, keskuksesta vastaavan Kotokunta Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pälve sanoo.

Pälve jakoi kiitosta myös suoraan auttajille Somerolla tiistaina pidetyssä tilaisuudessa, jossa kerrottiin vastaanottokeskuksen arjesta.

– Vapaaehtoiset ovat olleet Somerolla valtavana apuna ukrainalaisten arjen helpottamisessa. Lahjoitusten avulla Evertintien kerrostalojen ja Kalevintien rivitalon asunnoista on tehty kodikkaita ja lapsille on saatu leluja.

Kiitosten jälkeen Pälve toivoi ihmisiltä malttia varsinkin sosiaalisen median keskusteluissa.

– Älkää heti raivostuko somessa, kun joku ongelma vaivaa mieltä. Meiltä voi aina kysyä.

Pälve viittasi Facebookissa käytyyn keskusteluun, jossa vastaanottokeskus on saanut kritiikkiä muun muassa sänkyjen puuttumisesta.

– Pakolaisia on tullut niin valtavalla kiireellä, että meidän on ensin ollut pakko keskittyä tärkeimpiin asioihin eli siihen, että pakolaisia on voitu ottaa vastaan, Pälve korosti.

Vastaanottokeskuksen asuntojen varustelu herätti kysymyksiä myös keskustelutilaisuudessa. Auttamistyötä Somerolla koordinoinut vapaaehtoinen Minna Marttinen arvosteli sitä, että joistakin asunnoista puuttui muun muassa valaistus.

– Tämä oli iso moka, sillä lapset eivät uskalla nukkua pimeässä, Marttinen totesi.

Pälve ihmetteli tietoa:

– Oletko aivan varma? Vessoissa ja keittiöissä on kiinteät valaisimet ja jokaisessa asunnossa on ollut myös katosta roikkuvat yksinkertaiset lamput.

Marttinen vakuutti, että havainto oli tosi. Yleisössä mukana ollut Tarja Kauppinen mietti, olisiko lamput viety jostakin asunnosta muualle.

– Olen itse tehnyt avustustyötä idässä ja siellä on totuttu kiertämään lamppuja irti ja siirtämään niitä.

Huomiota on herättänyt myös se, että Someron vastaanottokeskuksesta puuttui alussa sänkyjä. Kotokunnan Kotkan vastaanottokeskusta johtava Janne Autio korosti, että asialle on yksinkertainen selitys.

– Ajattelemme aina, että Ikeasta saa mitä vaan. Maahan tuli pienessä ajassa kuitenkin kymmeniä tuhansia pakolaisia, joten sellaisia määriä sänkyjä ei saanut hetkessä mistään.

Pälve korosti, että patjoja asunnoissa oli alusta saakka. Marttinen oli toista mieltä.

– Näin itse tilanteen, jossa kolmelle asukkaalle oli yksi patja. Osa nukkui pörrömatolla.

Vastaanottokeskuksen ohjaaja Johanna Ahlberg tiesi tapauksen:

– Asuntoon aiemmin tullut isoäiti oli ottanut itselleen kaksi patjaa päällekkäin. Kerroimme myöhemmin tulleille, että pyytäkää isoäidiltä toinen patja, mutta näin ei ollut varmaan tapahtunut.

Marttinen hyväksyi selityksen:

– Ukrainalaiset ovat tosi arkoja pyytämään apua.

Somerolla on tällä hetkellä vastaanottokeskuksessa ja yksityisessä majoituksessa noin 260 Ukrainasta tullutta pakolaista. Yleisötilaisuudessa useampi kyseli apua siihen, miten voisi parhaiten auttaa. Kotokunnasta korostettiin yksityisten lahjoitusten olevan erittäin tervetulleita, mutta jaon pitää tapahtua muiden toimesta.

– Me emme voi päättää vastaanottokeskuksessa, kenelle annetaan potkulauta tai mikro. Meidän on kohdeltava kaikkia tasapuolisesti, Johanna Ahlberg painotti.

Myös lahjoitusten taso puhutti:

– Lahjoituksina on tullut myös roskaa ja roinaa. Lisäksi Ecotekolan oven taakse on jätetty kielloista huolimatta tavaraa, joka on jouduttu viemään pois. Ohjeita pitää noudattaa ja tavaran pitää olla käyttökelpoista, Minna Marttinen muistutti.

Pakolaisten kanssa pitkään työtä tehneet korostivat myös henkisen tuen merkitystä.

– Olkaa läsnä, antakaa aikaa, ystävystykää, ottakaa sotaa paenneita kotiinne, Someron vastaanottokeskuksen johtaja Jussi Toopakka neuvoi.

Myös tähän on jo tartuttu. MLL:n Someron osasto on aloittamassa naapuritoimintaa ja Someron seurakunta omia tilaisuuksia paikallisten ja pakolaisten yhdessäoloon.

Somerolaisten auttamishalu on huomattu myös Ukrainasta tulleiden taholta. Viime sunnuntaina vastaanottokeskuksen piha oli täynnä notkuvia herkkupöytiä, kun sotaa paenneet ihmiset halusivat kiittää auttajiaan.