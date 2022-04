Someron Kivimeijerin kesässä parasta paikallista: Tommi Toija, Antti Laitinen, Seppo Manninen, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Hanna Saarikoski…

Tasokkaista kesänäyttelyistään tunnettu Someron Kivimeijeri räjäyttää tulevana kesänä pankin, kun se tuo esille koko joukon Somerolla vaikuttavia Suomen eturivin taiteilijoita. Go Somero Go Go -näyttelyssä ovat mukana kuvataiteilijat Tommi Toija, Antti Laitinen, Marjukka Malkki, Heikki Paakkanen, Hanna Saarikoski, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Keanne van de Kreeke, Pekka Ervamaa, Pilvari Pirtola, Anne Turkulainen, Nora Paakkanen, Marika Jensen, Pirjo Lautiainen sekä meijerin isäntä Antero Kare.

Kesäkuussa avautuva Go Somero Go Go esittelee erilaisuuksien rikkautta. Kivimeijerin 12:s suurnäyttely sisältää veistoksia, installaatioita, maalauksia, kuvituksia, grafiikkaa, esineteoksia, pientä ja suurta keramiikkaa, valokuvia ja videoita. Luvassa on myös performansseja.

Someron Kivimeijerissä on suunnilleen saman verran näyttelytilaa kuin Helsingin Taidehallissa, joten joka taiteilijalta saadaan esille teoksia melkein pienen gallerianäyttelyn verran. Näyttelykäyttöön otetaan myös entisen meijerialueen ulkotilaa.

Somero on vetänyt kymmenen viime vuoden aikana puoleensa lukuisia valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvostettuja kuvataiteilijoita.

– Ennestään musiikista, lavatansseista ja kesäteattereista tunnettu kulttuuri-ilmapiiri on nyt voimakkaan visuaalinen, kuvailee tiedotteessa Marika Jensen, joka on Kivimeijeriä hallinnoivan Pitkäjärven taide ja kulttuuri ry:n puheenjohtaja.

Jensen muistuttaa teosten merkitysten muuttumisesta ajan kuluessa.

– Esimerkiksi Tommi Toijan Muukalaiset -sarjassa ihmisjoukko on ymmällään niin yhteisöllisesti kuin yksilöinä sen sisällä. Ukrainan sota teki teoksesta yhtäkkiä superajankohtaisen, hän toteaa.

– Somero vastaanotti 3 000 karjalaista edellisen sotamme jälkeen. Nyt paikallisilla maatiloilla työskentelee runsaasti ukrainalaisia kausityöläisiä.

Go Somero Go Go -näyttely Someron Kivimeijerissä 18.6.–14.8. klo 12–18.