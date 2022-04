Someron roskapostit edelleen selvittelyssä – vanhoja keskusteluja sisältävät viestit harvinaisen aidon näköisiä

Ulkopuolinen asiantuntija selvittää edelleen Someron kaupungin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden nimissä lähetettyjen sähköpostien alkuperää.

– Tällä hetkellä tilanteesta ei ole uutta kerrottavaa. Olemme saaneet tällä viikolla edelleen viestejä saapuneista roskaposteista, Someron kaupungin it-kehitysvastaava Sami Kavén kertoo.

Linkkejä sisältäviä roskaposteja alkoi liikkua viime viikon lopulla. Viestit ovat hyvin aidon näköisiä, sillä ne on naamioitu vastauksiksi vastaanottajan aiemmin lähettämiin viesteihin.

– Juuri se tässä on kummallista, että roskaposteissa on mukana aitoa aiemmin lähetettyä vanhaa keskustelurunkoa. Tämä tekee näistä roskaposteista poikkeuksellisen aidon näköisiä. Olen ymmärtänyt kyberturvallisuusviraston tiedotteista, että tällaisia on ollut muuallakin liikkeellä, Kavén huomauttaa.

Kavén toteaa, että liikkeellä olevien viestien määrää on mahdoton arvioida, koska roskapostit eivät ole missään vaiheessa lähteneet Someron kaupungin palvelimilta.

– Samasta syystä viestien lähetysajankohtaan ei pystytä ottamaan kantaa.

Kaupungin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden nimissä lähetetyissä viesteissä näkyy pelkkä lähettäjän nimi, somero.fi-tunnusta ei ole ollut lähettäjien osoitekentässä mukana.

– Sähköposteissa olevien linkkien avaamiseen pitää aina suhtautua tietyllä varovaisuudella, Kavén korostaa.