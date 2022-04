Sotilasasiantuntija: Venäjän suurhyökkäyksen ajankohtaa on vaikea ennustaa

Venäjä on huoltanut ja keskittänyt joukkojaan Itä-Ukrainan suurhyökkäystä varten jo viikkoja, kertoo majuri Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Operaation alkamisajankohtaa on hänen mukaansa vaikea ennustaa, mutta merkit viittaavat muutamista päivistä muutamiin viikkoihin.

Parosen mukaan varmempaa on se, että hyökkäyksessä tullaan näkemään perinteisempää venäläistä sodankäyntiä voimakkaan tulenkäytön ja joukkojen keskittämisen muodossa. Paronen ennustaa ukrainalaisten puolustajien valmistautuvat siihen, että venäläiset kykenevät jossain läpimurtoon.

Toisaalta mitä kauemmin hyökkäyksen alkaminen viipyy, sitä paremmaksi ehtii kehittyä Ukrainan kyky puolustautua ja iskeä takaisin, Paronen muistuttaa.

STT