Sri Lanka ilmoitti jättävänsä ulkomaanvelkansa maksamatta

Sri Lanka ei kykene hoitamaan ulkomaanvelkojensa takaisinmaksua, ilmoitti maan valtiovarainministeriö tiistaina. Ministeriön mukaan maalla on velkaa noin 51 miljardin dollarin (47 miljardin euron) arvosta.

Sri Lanka odottaa parhaillaan Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä hätälainaa talouden pelastusohjelman tueksi.

Sri Lanka on kärsinyt itsenäisyytensä ajan pahimmasta talouskriisistä. Ulkomaisen valuutan puutteen takia maassa on ollut pulaa tuontitavaroista, kuten esimerkiksi polttoaineista ja lääkkeistä. Myös sähkökatkoja on esiintynyt runsaasti.

Mielenosoituksissa on viime viikkoina vaadittu presidentti Gotabaya Rajapaksan ja tämän hallinnon eroa.

STT

