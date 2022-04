Sri Lankassa poikkeustila ja ulkonaliikkumiskielto – nyt estettiin pääsy sosiaalisen median alustoille

Sri Lanka on estänyt pääsyn sosiaalisen median alustoille. Hallitusta myötäilevä Ada Derana -uutiskanava on kertonut, että alustat suljettiin väliaikaisesti puolustusviranomaisten käskystä.

Estosta on ilmoittanut myös Britanniassa toimiva, internetiä monitoroiva Netblocks. Sen mukaan Twitterin, Facebookin, Whatsappin, Youtuben ja Instagramin käyttöä on rajoitettu. Uutistoimisto AFP on vahvistanut, että alustoille ei ole pääsyä paikallisten verkko-operaattoreiden kautta.

Sri Lankassa on voimassa 36 tunnin mittainen ulkonaliikkumiskielto, joka jatkuu maanantaiaamuun asti. Lisäksi maahan on julistettu poikkeustila mielenosoitusten vuoksi. Mielenosoittajia raivostuttaa maan ennennäkemätön ruoka-, polttoaine- ja lääkepula, ja he ovat vaatineet presidentti Gotabaya Rajapaksan eroa. Tarvikepulan lisäksi hinnat ovat nousseet nopeasti ja maata piinaavat pitkät sähkökatkot.

Viime torstaina väkijoukko yritti tunkeutua Rajapaksan kotiin pääkaupungissa Colombossa.

Ennen ulkonaliikkumiskiellon julistamista sunnuntaille oli suunnitteilla mielenosoituksia. Lauantaina illalla sadat ihmiset uhmasivat kieltoa ja järjestivät pieniä protesteja eri puolilla Colomboa, mutta poliisin ja asukkaiden mukaan joukot hajaantuivat rauhallisesti.

Pandemia vei turistit ja ulkomaiset rahalähetykset

Länsimaiden lähettiläät Sri Lankassa ovat esittäneet huolensa siitä, että poikkeustilalakeja käytetään demokraattisen erimielisyyden hiljentämiseen. Eri puolille maata on lähetetty aseistettuja sotilasjoukkoja.

Sri Lanka painii kymmenien miljardien dollareiden velan kanssa, sillä pandemia on sekä haitannut maalle tärkeää turismia merkittävästi että vähentänyt ulkomaisia rahalähetyksiä. Tuonnista riippuvaisessa maassa on talousvaikeuksien vuoksi myös pulaa monenlaisista välttämättömyystarvikkeista.

Pula dieselistä on herättänyt kiukkua eri puolilla maata viime päivinä, ja huoltoasemilla on järjestetty mielenosoituksia. Maassa on myös 13-tuntisia sähkökatkoja energian säästämiseksi.

Monien taloustieteilijöiden mielestä maan kriisiä ovat pahentaneet hallinnon virheet, vuosikausia jatkunut velkaantuminen sekä huonosti suunnitellut veroleikkaukset. Sri Lanka neuvottelee Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa pelastuspaketista.

STT

