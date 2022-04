Sri Lankan presidentti kutsuu oppositiota liittymään hallitukseen

Talouskriisissä painivan Sri Lankan presidentti Gotabaya Rajapaksa on kutsunut maan opposition muodostamaan yhteishallituksen. Myöhään sunnuntaina kaikkiaan 26 hallituksen ministeriä, kaikki paitsi Rajapaksa ja tämän vanhempi veli, jätti eroilmoituksensa.

Presidentti kutsui tänään kaikkia eduskunnan poliittisia puolueita ottamaan vastaan hallituksen virkoja ja auttamaan siten ponnisteluissa kansallisen kriisin ratkaisemiseksi.

Sri Lankaa ravistelleissa mielenosoituksissa on viime aikoina laajasti vaadittu presidentti Rajapaksan eroa. Maan pääoppositiopuolueet ovat vaatineet hallituksen eroa.

Sunnuntaina estettiin pääsy sosiaalisen median alustoille

Sri Lankassa päättyi tänään 36 tuntia kestänyt ulkonaliikkumiskielto, jolla pyrittiin hillitsemään mielenosoituksia. Viikonloppuna pääkaupungissa Colombossa järjestettiin pieniä mielenosoituksia, joiden kuitenkin kerrottiin hajaantuneen rauhallisesti. Maassa on julistettu poikkeustila mielenosoitusten vuoksi.

Sunnuntaina maassa päätettiin estää kansalaisten pääsy sosiaalisen median alustoille. Hallitusta myötäilevä Ada Derana -uutiskanava kertoi, että Twitter, Facebook, Whatsapp, Youtube ja Instagram suljettiin väliaikaisesti puolustusviranomaisten käskystä.

Mielenosoittajia raivostuttaa muun muassa maan ennennäkemätön ruoka-, polttoaine- ja lääkepula. Tarvikepulan lisäksi hinnat ovat nousseet nopeasti ja maata piinaavat pitkät sähkökatkot.

Maan keskuspankin johtaja ilmoitti eroavansa

Sri Lanka painii kymmenien miljardien dollareiden velan kanssa, sillä pandemia on sekä haitannut maalle tärkeää turismia merkittävästi että vähentänyt ulkomaisia rahalähetyksiä. Maa onkin neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa pelastuspaketista.

Sri Lankan keskuspankin johtaja Ajith Cabraal, joka on vastustanut pelastuspaketin hakemista, kertoi tänään eroavansa tehtävästään.

Monien taloustieteilijöiden mielestä maan kriisiä ovat pahentaneet hallinnon virheet, vuosikausia jatkunut velkaantuminen sekä huonosti suunnitellut veroleikkaukset.

Tuonnista riippuvaisessa maassa on talousvaikeuksien vuoksi myös pulaa monenlaisista välttämättömyystarvikkeista.

