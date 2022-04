STM:n Puumalainen: Toivomme kovasti, että kevään epidemiahuippu on saavutettu – Suomen koronatilanne yhä varsin haastava, mutta epidemia näyttää olevan hieman laskusuunnassa

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoi tänään STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannekatsauksessa, että Suomen koronatilanne on yhä haastava, mutta epidemia näyttää olevan hieman laskusuunnassa.

– Tartuntoja on paljon, sairaalassa paljon potilaita ja kuolemantapauksia on Suomen aikaisempaan tilanteeseen nähden varsin paljon. Epidemiatilanne on pysynyt aika lailla ennallaan suurimmassa osassa Suomea. On nähty jonkin verran nousuja ja laskuja. Nyt sitten aivan viimeisimmät tiedot, joka voi olla vain tilapäinen ilmiö, näyttäisi hieman laskusuuntaa, Puumalainen sanoi.

Puumalainen oli toiveikas sen suhteen, että kevään epidemiahuippu olisi nyt saavutettu. Hän lisäsi kuitenkin heti perään varoituksen sanoja.

– Tämä voi olla vain tilapäinen notkahdus, ja epidemia jatkuu vielä viikkoja eteenpäin kevään kuluessa.

Puumalainen kertoi myös huolestuttavasta ilmiöstä monessa muussa EU-maassa: ikääntyneitä on sairastunut uudelleen koronavirukseen. Se taas on johtanut sairaalahoidon tarpeen kasvuun ja myös kuolemiin.

– Suomessa ikääntyneet ovat suojaantuneet hyvin ja toivoisimme, että suojautuminen edelleen jatkuu kevään aikana. Kun joskus saamme sen kesän, niin korona toivottavasti kausivaihtelunkin johdosta kääntyy laskusuuntaan, Puumalainen päätti puheenvuoronsa.

Keskiviikkona Suomessa oli 964 koronapotilasta sairaalahoidossa, ja heistä 42 tarvitsi tehohoitoa.

THL:n Salminen: Tällä hetkellä meillä on voimassaoleva maskisuositus

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi, että Suomessa on tällä hetkellä voimassaoleva maskisuositus.

– Suuri osa muista pohjoismaista on luopunut siitä. Niillä on hieman erilainen epidemiatilanne kuin meillä tällä hetkellä on. Tätä katsotaan koko ajan, Salminen sanoi THL:n ja STM:n tilannekatsausinfossa.

Salminen painotti, että maskisuositus on suositus ja koskee yksityiselämää.

– (Se) antaa aika paljon mahdollisuutta ihmiselle päättää, käyttääkö maskia, missä yhteydessä ja minkälaista maskia käyttää. Se ei ole pakottava. Se ei koske työelämää, Salminen lisäsi.

Maskien käytöstä kouluissa suosittavat alueet

Salminen lisäsi, ettei THL ole missään vaiheessa suositellut maskien käyttöä esimerkiksi kouluympäristössä.

– Nämä ovat alueiden omia suosituksia ja ne voivat myös niitä purkaa silloin, kun tarpeelliseksi katsovat.

Salminen nosti esiin vielä omikronaallon ja sen nopean leviämisen Euroopassa siitä huolimatta, että samaan aikaan oli laajoja maskisuosituksia ja -velvoitteita.

– (Se) osoittaa, ettei yksinään maskin käyttö väestötasolla pysty estämään epidemian leviämistä. Tämä ei tarkoita sitä, että se olisi hyödytöntä yksilötasolla. Jos maskia käyttää systemaattisesti ja oikein ja siinä pysyy, niin kyllä pystyy itseään suojelemaan ja vähän muitakin. Tämä ei ole mikään on-off -tilanne.

Omikronin sairastaneita saanut uudelleen tartunnan – ei laaja epidemiologinen ilmiö

Salmiselta ja Puumalaiselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, kuinka huolissaan he ovat tiedoista, joiden mukaan omikrontartunnan sairastaneita on sairastunut uudelleen omikronin alavarianttiin.

– On hyvä ymmärtää, että taudin levittyä kaikkialle siitä tulee endeeminen (paikallisesti jatkuvasti esiintyvä, jollekin alueelle ominainen). Suurin osa meistä tulee sairastamaan tämän monta kertaa elämänsä aikana, ja tartuntoja voi saada uudestaan, Salminen vastasi.

Salmisen mukaan ei ole tietoa siitä, montako vuotta menee ennen kuin tauti tasaantuu ja siitä tulee yksi tauti muiden joukossa.

– Kyse ei ole siitä, mikä seuraava variantti on, vaan niitä tulee ihan varmasti. Ne aiheuttavat jonkinlaista tautitaakkaa jatkuvasti, todennäköisesti talviaikaan pääasiassa. Tämä ei ole mitenkään yllättävää tai odottamatonta, Salminen sanoi.

Puumalainen huomautti, että osalle ihmisistä tulee saaduista rokotuksista tai sairastetusta taudista erittäin hyvä suoja.

– Osalle tulee sitten vähän huonompi, joka voi vaikuttaa siihen, että saa uudelleen infektion, Puumalainen sanoi. Hän lisäsi, ettei kyseessä ole valtava epidemiologinen ilmiö.

– Se, että sairastuttaisiin jatkuvasti, toistuvasti omikroniin, sellaista ei varmaankaan ole. Tapauksia toki on, mutta kokonaisuudessa en usko, että ne määrät kovin suuria ovat, Puumalainen arvioi.

Ville Väänänen

STT

