Suomalaisasiantuntijan mukaan Moskva on Venäjälle suuri symbolinen tappio, jolla on myös paljon käytännön merkitystä

Moskva-risteilijän vaurioituminen ja mahdollinen uppoaminen on suuri symbolinen tappio Venäjälle, sanoo merisotaopin pääopettaja, komentaja Iiro Penttilä Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Mustanmeren laivaston lippulaiva ja nimenä vielä Moskva. Varmasi Venäjä yrittää kertoa, että tämä oli onnettomuus, Penttilä ennustaa.

Hänen mukaansa ukrainalaiset korostavat vastaavasti risteilijän tuhoamisen olleen heidän toimintansa tulosta. Varmaa vakuutta asiasta ei ole Penttilän mukaan välttämättä helppoa saada, sillä ”sodan usva” on merellä usein sakeampi kuin maalla.

– Kun ei ole kaikkialla kännykkäkameroita kuvaamassa, Penttilä perustelee.

Hänen mukaansa tärkein asia tapahtuneessa on se, että Ukraina on osoittanut, että heillä on ainakin jonkinlainen kyky estää Venäjän Mustanmeren laivastomerenherruus alueella.

– Se pakottaa Venäjän miettimään, miten se merivoimaansa Mustallamerellä käyttää, Penttilä sanoo.

Britannia on lisäksi ilmoittanut antavansa Ukrainalla Harpoon-merimaaliohjuksia, mikä Penttilän mukaan hankaloittaa Venäjän merivoimien asemaan entisestään.

”Aluksella ei ole oltu ihan hereillä”

Jos aluksen tuhon syyksi paljastuvat Ukrainan kertoman mukaisesti Neptune-merimaaliohjukset, ei se Penttilän mukaan anna kovin hyvää arvosanaa Moskva-aluksen miehistön toiminnasta.

– Aluksella ei ole oltu ihan hereillä iskun aikana. Ehkä he eivät ole osanneet odottaa tätä uhkaa, Penttilä pohtii.

Moskva on hyvin varustettu puolustautumaan ohjuksia vastaan. Laivalla on Penttilän mukaan muun muassa S-300-ilmatorjuntajärjestelmä, johon kuuluu 64 ohjusta. Tämän kyvyn menetys vaikuttaa sodankäyntiin mahdollisesti laajemminkin.

– Moskva olisi voinut suojata muun muassa maihinnousualusosastoa ohjuksilla ja vahvalla tykistöllään, Penttilä taustoittaa.

Toinen merkittävä tekijä on Penttilän mukaan se, että lippulaivana Moskva olisi ollut todennäköinen paikka johtaa mahdollista maihinnousuoperaatiota.

