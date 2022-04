Suomalaisen maiseman ikuistaja – Liisa Tuomisen maalauksia esillä Plazassa viikon ajan

Huurteiset pitkospuut talvisella Torronsuolla, juhannusruusut mökin seinustalla.

Pertteliläisen Liisa Tuomisen maalaukset ovat jo vuosikymmenten ajan ylistäneet suomalaisen maiseman kauneutta. Nyt hän on koonnut teoksiaan taas pitkästä aikaa näyttelyksi. Uusi näyttely on avoinna viikon ajan Salon kauppakeskus Plazassa.

– Moni kävijä on sanonut, että on hienoa, että olet tuonut pitkän ajan jälkeen töitäsi esille. Kannattaa siis pitää taukoa, että vähän kaivataan, Tuominen hymyilee.

Viimeksi Tuomisen töitä nähtiin viime kesänä Perttelin Taideseuran juhlanäyttelyssä, mutta edellisestä yksityisnäyttelystä hänellä on kulunut jo vuosia. Maalaamista hän ei ole kuitenkaan lopettanut hetkeksikään.

– Tässä oli kauan hiljaiseloa, mutta sitten aloin ilmoitella Facebookissa, ja olen sitä kautta saanut muutamia hyviä asiakkaita, Tuominen kertoo.

Liisa Tuominen on harrastanut maalausta yli 40 vuoden ajan. Ensimmäisen öljymaalauksensa hän teki 17-vuotiaana. Tuominen muistelee, kuinka hän hakeutui nuorena kansalaisopistoon Sakari Mäkipuron oppiin, mutta opinnot loppuivat lyhyeen.

– Värioppi oli niin pitkäveteistä, että menin kotiin opettelemaan. Ja sen jälkeen olenkin sitten opiskellut kotona, taiteentekijänä itseoppinut Tuominen kuvailee.

Plazan näyttelyssä on esillä noin 30 Tuomisen teosta parinkymmenen vuoden ajalta. Suurin osa niistä on öljymaalauksia, mutta joukossa on myös akvarelleja ja pastelliliitutöitä. Uusimmat niistä ovat valmistuneet tänä vuonna. Tauluihin hän on taltioinut kauniita näkymiä, joita on nähnyt luonnossa liikkuessaan.

– Ihailen Suomen eri vuodenaikoja ja vuorokaudenaikoja. Ja kuutomoyöt ovat aivan mahtavia, hän huokaa.

Liisa Tuomisen näyttely kauppakeskus Plazan 2. kerroksessa 10. huhtikuuta saakka joka päivä klo 10–17. Taiteilija paikalla.