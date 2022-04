Suomalaissopraano Marjukka Tepponen ensi kertaa Metropolitan oopperan lavalle

Suomalainen sopraano Marjukka Tepponen lauloi New Yorkin Metropolitan-oopperan Jevgeni Onegin -produktiossa torstai-iltana Yhdysvaltain aikaa ensimmäistä kertaa. Asiasta kertoo verkkojulkaisu Operawire.

Tepponen, 37, sai kiinnityksen maineikkaan oopperatalon rooliin Tatjanan cover-tehtävään tänä talvena. Hän paikkasi roolia varsinaisessa miehityksessä laulavaa Ailyn Pereziä.

Cover-laulajan tehtävänä on olla varalla aina, jos varsinaisesti rooliin valittu laulaja on sairaana tai ei muutoin pysty suoriutumaan roolista.

Perezin on määrä palata takaisin lavalle jo sunnuntaina.

https://operawire.com/metropolitan-opera-announces-cast-change-for-eugene-onegin/?fbclid=IwAR0qZQbsvYpKCmthjOwmrFA53FVXj-dKZkGCA5ZUEb_2nREy6ufFo0ek9eo

STT

