Suomi loisti jälleen cheerleadingin MM-kisoissa – naisten cheermaajoukkueelle neljäs perättäinen kultamitali

Suomi on voittanut kultaa naisten cheersarjassa cheerleadingin MM-kisoissa Yhdysvaltain Orlandossa. Mestaruus on neljäs perättäinen.

Toiseksi sarjassa sijoittui lajia aiemmin pitkään hallinnut Yhdysvallat. Pronssia nappasi Saksa.

Jo esityksensä jälkeen Suomen naisten maajoukkueen toinen kapteeni Tuuve Häkkinen kuvaili Suomen cheerleadingliiton Facebook-sivuilla oloaan sanoinkuvaamattomaksi.

– Me tehtiin just se, mitä me eilen suunniteltiinkin, että tänään tehdään, Häkkinen sanoi.

– Ehdottomasti meidän koko kauden paras (suoritus), toinen kapteeni Emmi Reenkola puolestaan sanoi videolla.

Suomi pääsi mitaleille myös sekacheersarjassa, jossa se voitti pronssia. Sekajoukkue voitti myös viime syksyn MM-virtuaalikisoissa pronssia.

Kahdet MM-kisat vajaassa vuodessa

Naisten cheermaajoukkue pääsi MM-kilpailussa ensi kertaa yleisön eteen sitten vuoden 2019. Koronaviruspandemian takia kevään 2020 kisat peruuntuivat, ja vuoden 2021 maailmanmestaruudet ratkesivat lopulta viime syksynä virtuaalikilpailussa.

Nyt Orlandossa järjestetyt kisat olivat siis toiset MM-kisat vajaan vuoden sisällä. Suomen joukkue joutui jättämään peruskuntokauden väliin, kun se jatkoi syksyllä suoraan uuden MM-kisaohjelman pariin.

Milja Rämö

STT

