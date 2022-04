Suosituimpana puolueena jatkava Kokoomus otti Ylen kannatuskyselyssä hurjan loikan – kannatus nousi jopa 3,5 prosenttiyksikköä

Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena Ylen kannatuskyselyssä. Oppositiopuolueen kannatus nousi hurjat 3,5 prosenttiyksikköä ja asettui 26,1 prosenttiin.

Kakkossijalla on pääministeripuolue SDP, jonka kannatus nousi 0,5 prosenttiyksiköllä ja oli 19 prosenttia. Kolmanneksi suosituin puolue oli perussuomalaiset 13,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus sukelsi 2 prosenttiyksikön verran.

Hallituspuolueista SDP oli ainoa, jonka kannatus nousi. Kaikkein eniten laskua oli hallituspuolueista keskustalla, jonka kannatuksesta on sulanut edellisen tarkastelujakson jälkeen 1,1 prosenttiyksikköä.

Kyselyn virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://yle.fi/uutiset/3-12392576

STT

