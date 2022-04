Superin hallitus alkaa valmistella joukkoirtisanoutumista siltä varalta, että sovintoesitys ei kelpaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin liittohallitus päätti keskiviikkona, että se alkaa valmistella hoitajien joukkoirtisanoutumista. Superin hallitus alkaa valmistautua uusiin työtaistelutoimiin sen varalta, että tällä viikolla saatava sovintoesitys ei ole hyväksyttävissä, liitto kertoi tiedotteessaan.

Superin liittohallituksen puheenjohtaja Silja Paavola kertoi STT:lle olettavansa, että sovintoesitys annetaan perjantaihin mennessä. Hänen mukaansa liittohallitus kokoontuu suht nopeasti sen jälkeen päättämään, hyväksyykö vai hylkääkö se esityksen.

Myös toisen hoito-alan järjestön Tehyn valtuusto antoi maanantaina hallitukselleen tuen valmistella hoitajien joukkoirtisanoutumisia.

Sovittelulautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen sanoi maanantaina Twitterissä, että esitys annetaan mahdollisesti loppuviikolla. STT ei tavoittanut Pylkkästä keskiviikkona.

Mahdollisen työtaistelutoimen kohdennus ja tarkempi aikataulu tulevat Superin liittohallituksen käsittelyyn myöhemmin.

Hoitajajärjestöjä kuultu keskiviikkona

Sovittelulautakunta on tällä viikolla jatkanut työskentelyään ja kuullut Superin mukaan hoitajajärjestöjen edustajia vielä keskiviikkona ennen ratkaisuesityksen antamista.

– Uuden sovintoesityksen on tarjottava sellaisia uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan, että alalle saadaan jatkossa ylipäätään tekijöitä. Kyse on koko kansakunnan edusta, huoltovarmuudesta ja yhteiskunnan toimintakyvystä. Tilanne on kaikkien tiedossa, ja nyt on mahdollisuus tehdä ratkaiseva korjausliike, Paavola sanoi liiton tiedotteessa.

Hoitajajärjestöt ovat vaatineet hoitajapulan ratkaisuksi palkkaohjelmaa, joka toisi sote-henkilöstön palkkoihin viiden vuoden ajan 3,6 prosentin korotuksen vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi.

Superin ja Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa koko kunta-alalla toistaiseksi.

– Sen aikana hoitajat tekevät normaalit, työvuorolistalle suunnitellut vuoronsa ja potilasturvallisuudesta vastaa työnantaja, Superin tiedotteessa sanottiin.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: