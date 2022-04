Supertähti Woods pelasi epätasaisesti mutta ylsi jatkoon golfin Mastersin 2. kierroksella

Yhdysvalloissa golfin miesten Mastersissa supertähti Tiger Woods pelasi perjantaina epätasaisen toisen kierroksen, mutta eteni jatkoon ja pelaa turnauksessa yhä lauantaina.

Woodsin tulos vaikean alun jälkeen viheriöllä perjantaina oli kaksi yli par 74:n. Woods kuvaili perjantaina pelioloja tuulisiksi.

Woodsille osallistuminen Georgian Augustassa pelattavaan kauden ensimmäiseen arvoturnaukseen on paluu golfin huipulle. 46-vuotias Woods loukkaantui vakavasti auto-onnettomuudessa vain 14 kuukautta sitten.

Maailmanlistalla sijalle 973 tipahtanut Woods tunnustikin, ettei hän tunne oloaan niin hyväksi kuin haluaisi. Viisinkertaisen Masters-voittajan mukaan hänellä on silti mahdollisuus pärjätä kisassa viikonloppuna.

– Sunnuntain viimeisellä yhdeksällä reiällä mitä vain voi tapahtua, mutta minun on vain saatava itseni sinne asti.

Turnausta johtaa perjantain jälkeen golfin maailmanlistan ykkönen Scottie Scheffler, joka jahtaa ensimmäistä arvoturnauksen voittoaan.

STT

Kuvat: