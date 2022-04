SvD: Magdalena Andersson haluaa viedä Ruotsin Natoon tänä vuonna

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson haluaa, että Ruotsi hakee sotilasliitto Naton jäsenyyttä tänä vuonna, kirjoittaa Svenska Dagbladet. Lehden puoluelähteistä saamat tiedot kertovat, että sosiaalidemokraattien johto on tehnyt asiasta päätöksensä.

Anderssonin tavoite on jättää Ruotsin jäsenyyshakemus Naton huippukokouksessa Madridissa kesäkuun lopussa, lehti kertoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapaa Ruotsin pääministeri Anderssonin tänään Tukholmassa.

Marinin ja pääministeri Anderssonin keskusteluiden pääaiheena on turvallisuusympäristön muuttunut tilanne Euroopassa sekä Suomessa ja Ruotsissa käytävä turvallisuuspoliittinen keskustelu.

Suomen ja Ruotsin pääministereillä oli viimeksi kahdenkeskinen tapaaminen Helsingissä viime kuun alkupuolella.

Britannian Ruotsin-lähettiläs lupaili sotilaallista läsnäoloa

Britannian Ruotsin-suurlähettiläs Judith Gough kertoo Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa maansa tarjoavan Pohjoismaille lisättyä sotilaallista läsnäoloa Itämeren alueen turvaamiseksi. Tarjous sisältäisi Britannian laivaston läsnäoloa sekä kehittyneitä tiedustelulentokoneita.

– Pohjoiset alueet ovat strategisesti valtavan tärkeitä. Haluamme säilyttää tämän alueen sellaisena, jota leimaavat matalat jännitteet ja läheinen yhteistyö, Gough sanoo.

Britannia pyrkii osana arktisen alueen strategiaansa tehostamaan yhteistyötä muun muassa Ruotsin, Suomen, Norjan, Tanskan ja Islannin kanssa.

Lähettiläs ei haastattelussa vielä kommentoinut sitä, kuinka suurista joukoista olisi kyse. Alueelle mahdollisesti lähetettävistä lentokoneista lähettiläs mainitsi esimerkkeinä ilmavalvonta- ja taistelunjohtokone AWACS:in sekä Poseidon-lentokoneen, joka on suunniteltu muun muassa sukellusveneiden metsästykseen.

Uutistoimisto Reuters kertoi maaliskuun lopulla, että Britannian puolustusministeri Ben Wallace on puhunut sotilaallisen läsnäolon lisäämissuunnitelmista arktisella alueella. Puolustusministeri puhui tuolloin kiertävästä joukosta, joka voisi kiertää muun muassa Norjan, Ruotsin ja Suomen alueilla.

STT

