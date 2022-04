Syyttäjän mukaan jengiläisten piti aseistautuneina hyökätä Kaivohuoneelle tekemään vakavaa väkivaltaa – ”Tilanne on lokakuun alussa ollut jengien välillä sota”

Katujengijutussa Helsingin käräjäoikeudessa puidaan tänään ravintola Kaivohuoneelle väitetysti suunniteltua iskua. Maaliskuun alussa alkaneen oikeudenkäynnin on myös määrä päättyä tänään.

Poikkeuksellisen suuri määrä poliiseja on taas näkyvästi turvaamassa aamulla alkanutta ja käräjäoikeuden turvasalissa pidettävää istuntoa.

Syyttäjän mukaan jutussa on taustalla helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin välinen väkivallan ja koston kierre. Iskuaikeista Kaivohuoneelle syytetään yhdeksää helsinkiläisjengin jäsentä. Syyttäjän mukaan musiikkitapahtuman aikana toteutetuksi tarkoitetulla väkivaltaisella iskulla piti kostaa espoolaisjengin aiempia tekoja, muun muassa helsinkiläisjengin jäsenen aiempaa puukotusta.

– Jos tapahtumaa ei olisi Kaivohuoneella peruutettu, meillä olisi tässä käsittelyssä erilaisia vakavia väkivaltarikoksia. Tilanne on lokakuun alussa ollut jengien välillä sota, sanoi syyttäjä Perttu Könönen.

Syyttäjän mukaan yksi syytetyistä vuokrasi tekaistulla henkilöllisyydellä tila-auton juuri ennen Kaivohuoneelle suunniteltua tapahtumaa. Tila-autolla oli syyttäjän mukaan tarkoituksena kuljettaa iskuun osallistuvat jengiläiset paikan päälle ja toisella, pienemmällä henkilöautolla kahden jengiläisen oli tarkoitus tuoda paikalle muun muassa teräaseita iskussa käytettäväksi.

Musiikkitapahtuma peruttiin poliisin saatua vihiä suunnitelmasta.

– Jokainen ymmärtää, että vakavan väkivallan uhka on ollut ilmeinen, sanoi Könönen.

Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä asiassa rikoksiin.

Syyttäjän mukaan iskua suunniteltiin yksityiskohtaisesti

Jengi aikoi syyttäjän mukaan tunkeutua tapahtumaan Kaivohuoneella mukanaan teräaseita ja ainakin yksi ampuma-ase. Syyttäjän mukaan jengiläiset kuitenkin veivät osan aseista pois saatuaan tietää tapahtuman perumisesta.

– Yksityiskohtaisen ensisijaisen suunnitelman mukaan rikoksentekijät tunkeutuisivat ravintola Kaivohuoneelle aidan yli takaovesta ja etuovesta ennen (artistin) esiintymistä niin sanotun soundcheckin aikana ja pyrkivät ampumaan tai puukottamaan (espoolaisjengin jäsentä) sekä tekemään vakavaa väkivaltaa muille paikalla oleville, kirjoittaa syyttäjä haastehakemuksessaan.

Syyttäjän mukaan kyseinen artisti oli käsitellyt musiikissaan muun muassa jengien välistä aiempaa puukotusta ja puolustanut puukotuksen tehnyttä espoolaisjengin jäsentä.

Poliisi otti kaksi syytetyistä kiinni, kun he olivat syyttäjän mukaan ajaneet Kaivohuoneelle näyttäytymään, vaikka artistin esiintyminen oli peruttu. Syytettyjen autosta löytyi muun muassa machete-veitsi.

Toisen kiinnioton yhteydessä yhden syytetyn hallusta löytyi puukko. Vastauksessaan oikeudelle syytetty nuori mies puolustautuu sillä, että hän oli ennen tapahtumaa ollut Helsingin Arabianrannassa kalastamassa ja puukko oli sen vuoksi jäänyt hänen laukkuunsa.

Somessa jaettu videoita epäillyistä rikoksista

Poliisi on kertonut, että iskun ehkäisyn yhteydessä tehtyjen kiinniottojen jälkeen tilanne saatiin rauhoitettua ja jengien välinen väkivallan kierre katkaistua.

Nyt käsiteltävässä juttukokonaisuudessa on syytettyjä ja syytekohtia pitkälti yli toistakymmentä. Syytteissä kuvatut tapahtumat ajoittuvat viime vuoden kesään ja syksyyn.

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetyille kahdelle miehelle syyttäjä vaatii seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia. He ovat olleet vangittuina viime vuoden lopulta lähtien. Molemmat heistä kiistävät syytteet.

Toinen johtohahmona pidetyistä on sosiaalisessa mediassa aktiivinen räppäri Milan Jaff, 22. Hänellä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 110 000 seuraajaa ja Youtubessa hänen videoitaan on katsottu yli 1,7 miljoonaa kertaa. STT kertoo syytetyn nimen jo tässä vaiheessa, koska hän on tunnettu julkisuudessa.

Syyttäjä: Kyse järjestäytyneistä rikollisryhmistä

Syyttäjän mukaan sosiaalisella medialla on tärkeä rooli käsiteltävässä asiassa. Siellä on muun muassa jaettu videoita epäillyistä rikoksista. Isossa roolissa on syyttäjän mukaan lisäksi gangsta rap -musiikki, jota myös Jaff on tehnyt.

Syyttäjä on jatkuvasti oikeudenkäynnin aikana rinnastanut kyseessä olevat katujengit järjestäytyneisiin rikollisryhmiin. Syyttäjän mukaan musiikilla on katujengien rikollistoiminnassa sama merkitys kuin moottoripyörillä moottoripyöräjengeille, ja sen varjolla pönkitetään rikollista toimintaa.

Syyttäjän mukaan myös poliisi on katsonut esitutkinnassaan kyseessä olevan järjestäytynyt rikollisuus.

– Katujengit ovat nyt saapuneet Suomeenkin. Mielestäni tähän on syytä herätä muidenkin kuin oikeusviranomaisten, syyttäjä Könönen sanoi oikeudessa aiemmin.

Henrietta Nyberg

STT

